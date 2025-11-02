เรียบร้อยโรงเรียนหนู “นายก” สวมเสื้อภูมิใจไทยให้บ้านใหญ่ตรัง เปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง มั่นใจปักธงภาคใต้ ย้ำไทม์ไลน์ยุบสภา 31 ม.ค.
วันที่ 2 พ.ย.68 ที่ จ.ตรัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บริหารพรรค ลงพื้นที่ จ.ตรัง เดินทางไปที่บ้านพักของ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และเป็นบิดาของ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย 4 เขต
เขต 1 นายเอกพล ณ พัทลุง นายก อบต.บ้านควน หลานชาย นายจำนง นาวาแก้ว หรือ กำนันนงค์ อดีตกำนันตำบลบ้านควน ซึ่งรอบที่แล้วเป็นสปอนเซอร์ให้กับ นายถนอมพงศ์ หลีกภัย ลงชิงในนาม พรรครวมไทยสร้างชาติ, เขต 2 นายทวี สุระบาล สส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ, เขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และเขต 4 นายพิชัย เจริญศิริสุนทร หรือ สจ.ล้าน ส.จ.อำเภอกันตัง หลานชาย นายพิพัฒน์
ซึ่งการลงพื้นที่ของ นายอนุทิน ถือเป็นการตอกย้ำการปิดดีลย้ายพรรคเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายสมชาย เคยออกมาประกาศชัดว่า หากพรรคประชาธิปัตย์มี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะไม่มี นายสมชาย
นายอนุทิน ย้ำถึงกรอบยุบสภาวันที่ 31 ม.ค.69 พร้อมขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เชื่อว่า ประชาชนจะเปิดใจให้พรรคภูมิใจไทย และปี 2562 พรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกตั้งในภาคใต้ 8 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นอีกในการเลือกตั้งปี 2566 สะท้อนความไว้วางใจจากพี่น้องภาคใต้ จากนั้น นายอนุทิน ได้สวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้กับว่าที่ผู้สมัครทั้งหมด