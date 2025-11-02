อนุทิน ประธานพิธีฌาปนกิจ สุมณฑา’ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ข่าวสด

เมื่อเวลา 17.10 . วันที่ 2 .. ที่วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ สุขาภิบาล 5 เขตสายไหม กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ น..สุมณฑา บุญคุ้ม บรรณาธิการโต๊ะข่าวการเมือง เครือมติชน และผู้สื่อข่าวอาวุโสของข่าวสด ประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 อายุ 58 ปี

โดยนายกฯได้แสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับญาติผู้วายชนม์โดยมีผู้บริหารในเครือมติชนข่าวสด อาทิ นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บรรณาธิการกอง บ..ข่าวสด นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานบริษัท และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกอง บ..มติชน นายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหารกอง บ..ข่าวสด

ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองมาร่วมแสดงความอาลัยอาทิ นายธงทอง จันทรางศุ น..ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงญาติพี่น้อง และเพื่อนพี่น้องในวงการสื่อมวลชน เดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่น

