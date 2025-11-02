อนุทิน ประธานพิธีฌาปนกิจ ‘สุมณฑา’ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ข่าวสด
เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 2 พ.ย. ที่วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ สุขาภิบาล 5 เขตสายไหม กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ น.ส.สุมณฑา บุญคุ้ม บรรณาธิการโต๊ะข่าวการเมือง เครือมติชน และผู้สื่อข่าวอาวุโสของข่าวสด ประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 อายุ 58 ปี
โดยนายกฯได้แสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับญาติผู้วายชนม์โดยมีผู้บริหารในเครือมติชน–ข่าวสด อาทิ นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บรรณาธิการกอง บ.ก.ข่าวสด นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานบริษัท และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกอง บ.ก.มติชน นายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหารกอง บ.ก.ข่าวสด
ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองมาร่วมแสดงความอาลัยอาทิ นายธงทอง จันทรางศุ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงญาติพี่น้อง และเพื่อนพี่น้องในวงการสื่อมวลชน เดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่น