เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ถึงมือแล้ว 6.8 หมื่นราย ใน 12 จังหวัด รวม 612 ล้านบาท พรุ่งนี้โอนอีกรอบ 1.2 หมื่นราย ขอประชาชนเร่งผูกพร้อมเพย์

วันที่ 3 พ.ย. 2568 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2568 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ซึ่งจะเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดสถานการณ์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ใน 2 กรณี ได้แก่

1.กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำอยุ่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย
2.กรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วันขึ้นไป โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราเดียวกัน ครัวเรือนละ 9,000 บาท

โดยธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2568 ครัวเรือนละ 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ชัยนาท จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง เลย พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ และสระแก้ว รวมจำนวน 68,094 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 612,846,000 บาท

จากนั้นในวันที่ 4 พ.ย. ปภ.และธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.พิจิตร พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12,702 ครัวเรือน จำนวนเงิน 114,318,000 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลปัจจุบันมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยากรณีอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2568 จำนวน 265,238 ครัวเรือน ผ่านการประชุม ก.ช.ภ.จ. แล้วจำนวน 84,268 ครัวเรือน โดย ปภ. ตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ออมสินแล้ว จำนวน 80,796 ครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 727,164,000 บาท

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

