ทัพเมียนมา ไล่ระเบิดต่อเนื่อง ตึกสแกมเมอร์ เคเคปาร์ค รวม 21 ครั้ง ห่างชายแดนไทยฝั่งแม่สอดแค่ 500 เมตร ทหารไทยเฝ้าระวังใกล้ชิด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 พ.ย. 2568 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) ได้รับรายงานความเคลื่อนไหว กรณีทหารเมียนมา โดยกองพลทหารราบเบาที่ 22 (พล.ร.เบา 22) บก.ควบคุมพื้นที่ 2 ร่วมกับ กกล.BGF ทำการระเบิดอาคารสำนักงาน ภายในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเคปาร์ค (KK Park) บ้านเองจีเหมี่ยง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา จำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 21)

โดยอยู่ด้านตรงข้าม บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ม.9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 500 เมตร ไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยทางหน่วยได้ติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังกองทัพเมียนมาทำการระเบิดใส่อาคารสำนักงาน ภายในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเคปาร์ค (KK Park) ซึ่งเป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งสแกมเมอร์ ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากและคนไทย หลบหนีเอาชีวิตรอดข้ามมายังฝั่งไทย รวม 1,595 คน

 

