อนุทิน สั่งเดินหน้า ‘คนละครึ่ง พลัส’ เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เผยลงพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงมีความสุข สร้างความคึกคักให้ระบบเศรษฐกิจ
วันที่ 3 พ.ย. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 เจาะกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ได้ หรือเข้าไม่ถึงให้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และฝากกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วย และปลัดกระทรวงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ลงไปถึงระดับนายอำเภอช่วยกันหาข้อแนะนำให้พี่น้องประชาชนใช้สิทธิและเข้าถึงในโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึง
“ได้เริ่มดำเนินนโยบายคนละครึ่งพลัส ทำให้เกิดความรู้สึกมีกำลังใจที่ดีกับพี่น้องประชาชน และลงพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงที่มีความสุข และดีใจที่ได้ใช้เงินคนละครึ่ง สร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจ ทำให้มีการใช้เงินมากพอสมควร เมื่อรวมกับเงินภาครัฐที่เติมเข้าไป จึงมีเม็ดเงินหมุนเวียนกระจายไป แต่ยังมีกลุ่มที่เข้าไม่ได้อีกหลายคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึง”
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่ร้านค้าคิด VAT 7% จากลูกค้าที่ใช้คนละครึ่งพลัส ว่าเรื่องนี้จะให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดำเนินการ โดยกรมการค้าภายในได้ออกมาเตือนแล้วว่า นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ต้องการช่วยชาวบ้าน จึงขอไปดูรายละเอียดก่อน
สำหรับความคืบหน้าของการติดตามเงินเทานั้น ภายใน 1-2 วันนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หารือร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม เรื่องการป้องกัน Anti Cyber Scam ต้องพิจารณาว่า ปัจจุบันไทยมีช่องว่างตรงไหนบ้าง ที่ทำให้เงินไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้เดินหน้าทำงานก่อน