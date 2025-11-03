ทบ. ยันถอนอาวุธหนัก ไม่กระทบการป้องกัน ชายแดนไทย-กัมพูชา เผยชาวบ้านเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก แจงปมปล่อยตัวเชลยศึก 18 คน สัปดาห์หน้า

วันที่ 3 พ.ย. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการถอนอาวุธที่เป็นอาวุธยิงระยะไกลออกจากพื้นที่ชายแดนเป็นลำดับแรก ว่า เป็นอาวุธที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์ของพี่น้องประชาชนคนไทย

ส่วนข้อกังวลของประชาชนในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ชายแดนว่าหากเกิดเหตุความไม่สงบจะสามารถดูแลป้องกันชายแดนได้หรือไม่ พล.ต.วินธัย ยืนยันว่า กำลังทหารตามแนวชายแดนยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแค่ถอนอาวุธและระบบยิงบางส่วนเท่านั้น อาวุธยิงสนับสนุนในระยะใกล้ที่ใช้ปกป้องอธิปไตยของแต่ละหน่วยยังมีอยู่

พล.ต.วินธัย กล่าวต่อว่า เรื่องนี้มีการแจ้งชาวบ้านและมีการประสานอย่างใกล้ชิด ซึ่งชาวบ้านทราบ ไม่ได้ตื่นตระหนก และมีความเชื่อมั่นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปไหน มีการเปลี่ยนแค่หน่วยที่อยู่ระยะหลังจากหน้าแนวชายแดนเท่านั้นซึ่งไม่กระทบอะไร

ส่วนการดูแลเชลยศึกทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่นั้น พล.ต.วินธัย กล่าวว่า การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้คือ ICRC ก็เดินทางไปเยี่ยมเป็นประจำอยู่แล้ว เรื่องนี้ก็ไม่มีเสียงสะท้อนอะไรที่น่ากังวล

ส่วนที่กัมพูชาพยายามกดดันให้มีการปล่อยตัวทหารทั้ง 18 คนนั้น พล.ต.วินธัย ระบุว่า เงื่อนไขยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตาม 4 ข้อที่ให้ไว้ หากมีการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความจริงใจ ทำให้ระดับของการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันลดลงก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข สามารถทำได้ และช่วงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

เมื่อถามว่าการมีเชลยศึก 18 คนอยู่ในไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง พล.ต.วินธัย ระบุว่า ทุกอย่างเราทำตามกติกาสากล หากพูดถึงประโยชน์ที่เราจับต้องได้มันไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ในมาตรฐานและกติกาสากล

ส่วนที่มีข่าวว่าจะคืนเชลยศึกทั้ง 18 คน ในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ พล.ต.วินธัย ระบุว่า ต้องติดตามกันต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
6

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
7

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
8

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
9

ตชด. จับ กำนันคนดัง พาต่างด้าวข้ามแดน ปะทะคารมเดือด ดาวมึงกับดาวกู ใครใหญ่กว่ากัน
10

อเมริกาก็รอบหนึ่ง! โซเชียลชี้เบาะแส ธัญญ่า บอกใบ้ก่อนลดสถานะ เป๊ก คนเดิมมั้ย?