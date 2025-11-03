ทบ. ยันถอนอาวุธหนัก ไม่กระทบการป้องกัน ชายแดนไทย-กัมพูชา เผยชาวบ้านเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก แจงปมปล่อยตัวเชลยศึก 18 คน สัปดาห์หน้า
วันที่ 3 พ.ย. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการถอนอาวุธที่เป็นอาวุธยิงระยะไกลออกจากพื้นที่ชายแดนเป็นลำดับแรก ว่า เป็นอาวุธที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
ส่วนข้อกังวลของประชาชนในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ชายแดนว่าหากเกิดเหตุความไม่สงบจะสามารถดูแลป้องกันชายแดนได้หรือไม่ พล.ต.วินธัย ยืนยันว่า กำลังทหารตามแนวชายแดนยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแค่ถอนอาวุธและระบบยิงบางส่วนเท่านั้น อาวุธยิงสนับสนุนในระยะใกล้ที่ใช้ปกป้องอธิปไตยของแต่ละหน่วยยังมีอยู่
พล.ต.วินธัย กล่าวต่อว่า เรื่องนี้มีการแจ้งชาวบ้านและมีการประสานอย่างใกล้ชิด ซึ่งชาวบ้านทราบ ไม่ได้ตื่นตระหนก และมีความเชื่อมั่นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปไหน มีการเปลี่ยนแค่หน่วยที่อยู่ระยะหลังจากหน้าแนวชายแดนเท่านั้นซึ่งไม่กระทบอะไร
ส่วนการดูแลเชลยศึกทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่นั้น พล.ต.วินธัย กล่าวว่า การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้คือ ICRC ก็เดินทางไปเยี่ยมเป็นประจำอยู่แล้ว เรื่องนี้ก็ไม่มีเสียงสะท้อนอะไรที่น่ากังวล
ส่วนที่กัมพูชาพยายามกดดันให้มีการปล่อยตัวทหารทั้ง 18 คนนั้น พล.ต.วินธัย ระบุว่า เงื่อนไขยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตาม 4 ข้อที่ให้ไว้ หากมีการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความจริงใจ ทำให้ระดับของการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันลดลงก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข สามารถทำได้ และช่วงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
เมื่อถามว่าการมีเชลยศึก 18 คนอยู่ในไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง พล.ต.วินธัย ระบุว่า ทุกอย่างเราทำตามกติกาสากล หากพูดถึงประโยชน์ที่เราจับต้องได้มันไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ในมาตรฐานและกติกาสากล
ส่วนที่มีข่าวว่าจะคืนเชลยศึกทั้ง 18 คน ในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ พล.ต.วินธัย ระบุว่า ต้องติดตามกันต่อไป