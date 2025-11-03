ไผ่ ลิกค์ ลั่นกล่าวหาใครต้องมีหลักฐาน ขู่ ‘ไอซ์’ ถ้าพาดพิงถึง อาจได้มาเที่ยวกำแพงเพชร ย้ำพรรคกล้าธรรมยินดีตรวจสอบ ปม สส.ถูกแฉเอี่ยวสแกมเมอร์
วนลูปมาเจอกันอีกจนได้สำหรับไม้เบื่อไม้เมาคู่ปรับทางการเมือง ระหว่าง สส.ไผ่ ลิกค์ พรรคกล้าธรรม กับ สส.ไอซ์ รักชนก หลังจาก สส.ไอซ์ พุ่งเป้าไปที่ “กัน จอมพลัง” และร.อ.ธรรมนัส
ส่วนปมเหตุมาจากที่ ไผ่ ลิกค์ ได้โพสต์ข้อความว่า “คนบางคนเน้นพูดเน้นกล่าวหา หลักฐานอยู่ไหนไม่เคยมี เพ้อเจ้อ พอไม่มีอะไรจะพูดได้แค่เป็น ฝ่ายตรวจสอบ ไม่ได้แบกนะ”
ด้านไอซ์ รักชนก โผล่คอมเมนต์ทันที “ไผ่ ลิกค์ = ไผ่ ร้อน”
ขณะที่ ไผ่ ลิกค์ เข้าไปตอบว่า “ไม่นะครับท่าน สส. ผมแค่อยากเห็นหลักฐานของท่านแค่นั้นครับ และการตรวจสอบของท่าน สส ดีครับ แต่ ก็เสียกำลังใจคนช่วยเหลือที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการนะ ครับ คุณท่าน” จากนั้นคอมเมนต์อีกว่า “ผลงานไม่มี เน้นโต้วาที”
ผู้สื่อข่าวมีโอกาสเจอ สส.ไผ่ ลิกค์ ระหว่างลงพื้นที่ใน จ.กำแพงเพชร เขต 1 จึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าว โดยนายไผ่ เปิดเผยว่า ตนอยากให้การกล่าวหาใคร อยากให้มีหลักฐาน และเชื่อว่าหากมีหลักฐานก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ ตนสนับสนุนถ้ามีหลักฐานจริงไม่ว่าจะเรื่องที่กล่าวหาอะไรมา มันคงจะต้องทำกันจริงๆ แต่ถ้ากล่าวหาลอยๆ อย่างนี้ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ เขาเสียหายไปแล้ว
นายไผ่ กล่าวต่อว่า ตนมีโอกาสได้คุยกับ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งท่านไม่ได้มีความกังวลใดๆ เพราะอย่างที่บอก หลักฐานเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่วน ร.อ.ธรรมนัส จะออกมาชี้แจงไหม ตนมองว่าถ้าถึงเวลาก็คงออกมาชี้แจง ตอนนี้เอาจริงๆ กรรมาธิการถ้าต้องการให้ข้าราชการทางการเมือง หรือข้าราชการไปชี้แจงก็ให้ออกหมายเรียกมาได้เลย ท่านเอาแต่พูดว่าเชิญๆ ท่านก็เรียกมาเลย
เมื่อถามว่าจะดำเนินคดีกับ สส.ไอซ์ หรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า ตนขอดูก่อน ถ้ามีมาถึงก็คงต้องมี จะได้มาเที่ยวกำแพงเพชรบ้าง
เมื่อถามว่าโดยส่วนตัวเวลาโพสต์อะไร จะต้องมีไอซ์ รักชนก เข้ามาคอมเมนต์ มองตรงนี้อย่างไร นายไผ่ กล่าวว่า จริงๆ ตนและทีมงานทั้งหมดเราทำงานจริงๆ เน้นทำงานเป็นส่วนใหญ่เลยมองเรื่องนี้เป็นรอง เราพัฒนา จ.กำแพงเพชร ที่มีเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องพัฒนา อยากให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องรอง
นายไผ่ กล่าวต่อว่า ส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์ถ้าเป็นพวกเว็บแก๊งคอลเซ็นต์เตอร์ที่มาหลอกลวงประชาชน พวกนี้เอาไว้ไม่ได้ แต่จะต้องแยกก่อน อย่าไปตีเหมารวม มันทำให้คนที่ไปปราบจริงๆลำบากขึ้นกว่าเดิม
เมื่อถามถึงกรณี สส.ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ที่ถูกพาดพิงกับสแกมเมอร์ ทางพรรคมีโอกาสสอบข้อเท็จจริงไปหรือยัง นายไผ่ กล่าวว่า ตนมองว่าควรเอาหลักฐานมาเลยว่ามีใคร วันนี้ทุกคนพร้อมตรวจสอบ จริงๆ ทางพรรคกล้าธรรมก็ยินดีถ้าเสนอมาเป็นเรื่องเป็นราวก็ยินดีที่จะตรวจสอบภายในพรรคอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า สส.ไผ่ ถูกตีตราว่าไม่มีผลงานอะไรเลยตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นลูก นายไผ่ กล่าวว่า ตนว่าให้ถามพี่ๆ ที่ได้ร่วมงานหรือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตนดีกว่า จะให้มาชมตัวเองมันก็จะลำบากใจ