แม่ทัพกุ้ง วอนอย่าแชร์เฟกนิวส์ “รัฐบาลหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินหาใหม่ไม่ได้” หลังโพสต์ว่อนติ๊กต็อก ลั่นไม่เคยพูด มีแต่ขอให้คนในชาติสามัคคีกัน
วันที่ 3 พ.ย. 2568 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพคลิปลง ในโซเชียลมีเดียติ๊กต็อก พร้อมข้อความ “รัฐบาลเราหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้”
โดยระบุว่า ยืนยันตนไม่เคยไปพูดหรือไปบรรยาย ด้วยข้อความหรือสื่อความหมายไปในทำนองดังกล่าว แม้แต่กับสื่อมวลชน ตนก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ มีแต่ขอให้คนในชาติมีความรักความสามัคคี ความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
“ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าว และขอความร่วมมืออย่าเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกกัน ประเทศไทยเราต้องการความรักความสามัคคีของคนในชาติ” พล.ท.บุญสิน กล่าว