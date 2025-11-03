แม่ทัพกุ้ง วอนอย่าแชร์เฟกนิวส์ “รัฐบาลหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินหาใหม่ไม่ได้” หลังโพสต์ว่อนติ๊กต็อก ลั่นไม่เคยพูด มีแต่ขอให้คนในชาติสามัคคีกัน

วันที่ 3 พ.ย. 2568 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพคลิปลง ในโซเชียลมีเดียติ๊กต็อก พร้อมข้อความ “รัฐบาลเราหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้”

โดยระบุว่า ยืนยันตนไม่เคยไปพูดหรือไปบรรยาย ด้วยข้อความหรือสื่อความหมายไปในทำนองดังกล่าว แม้แต่กับสื่อมวลชน ตนก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ มีแต่ขอให้คนในชาติมีความรักความสามัคคี ความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

“ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าว และขอความร่วมมืออย่าเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกกัน ประเทศไทยเราต้องการความรักความสามัคคีของคนในชาติ” พล.ท.บุญสิน กล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
2

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
3

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
6

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
7

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
8

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
9

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
10

เปิดผลทดสอบ ผ้าอนามัย 20 ตัวอย่าง พบแบรนด์ดัง ใช้เวลาซึมซับเกินเกณฑ์มาตรฐาน