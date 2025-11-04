หมอเจด เตือน กินผักทุกวัน ระวังลำไส้พัง เพราะเลือกผักผิด! ชี้ผักบางชนิดย่อยยากทำลำไส้เครียดกว่าเดิม เผย ผักแบบไหน ลำไส้รัก แนะวิธีทำให้ลำไส้ดี
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอเจด” ระบุว่า กินผักทุกวัน ระวังลำไส้พัง เพราะเลือกผักผิด!
หลายคนตั้งใจ “กินสลัดทุกวัน” เพราะอยากลำไส้ดี ขับถ่ายดี ภูมิคุ้มกันดี แต่ทำไมบางคนท้องอืด จุกแน่น ขับถ่ายไม่ดีขึ้น แถมจุลินทรีย์ดีก็ไม่เพิ่ม?
ความจริง คือ ไม่ใช่ผักทุกชนิดจะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ดีในลำไส้ บางชนิดแค่ผ่าน ๆ ไป ไม่ได้ช่วยอะไร
บางชนิดย่อยยากจนลำไส้เครียดกว่าเดิมครับ
วันนี้เรามาดูกันครับว่า ผักแบบไหน “ไม่ได้ช่วย” และผักแบบไหน “ลำไส้รัก”
1.ผักกาดแก้ว ดูเฮลท์ตี้ แต่จริง ๆ คือ “ผักหลอกผอม” เพราะส่วนใหญ่เป็นน้ำ ไฟเบอร์ละลายน้ำต่ำมาก แทบไม่เลี้ยงจุลินทรีย์ดีในลำไส้ กินแล้วรู้สึกเบา แต่ระบบขับถ่ายไม่ได้ดีขึ้นเท่าไร
คนที่กะจะบูสต์ลำไส้ กินผักกาดแก้วเป็นหลัก = เฉยมาก แนะนำให้ใช้เป็นผักเสริมดีกว่าครับ แต่ไม่ใช่ผักหลักในจาน
2.แตงกวา สดชื่น ฉ่ำ แคลต่ำ แต่ถ้าพูดเรื่องจุลินทรีย์ดี ต้องบอกว่าแตงกวาไม่ค่อยช่วย เพราะไฟเบอร์น้อยและส่วนใหญ่เป็นน้ำ กินมากบางคนท้องอืดเพราะผิวแตงกวาย่อยยากเล็กน้อย
ใช้เป็นผักช่วยเพิ่มความสด รส และความชุ่มฉ่ำในจาน แต่ถ้ากินเพื่อสุขภาพลำไส้ ต้องมีผักพรีไบโอติกตัวอื่นมาประกบ ไม่งั้น “ดูเหมือนดี แต่ไม่ค่อยได้อะไร”
3.บรอกโคลี & กะหล่ำ สองผักนี้ดีต่อสารต้านอนุมูลอิสระ ดีตับ ดีคอเลสเตอรอล แต่สายลำไส้บอบบางต้องใจเย็น เพราะมี FODMAP สูง หมักง่าย เกิดก๊าซเร็ว ทำให้แน่น ท้องป่อง รู้สึกเหมือนอ้วนทั้งที่กินคลีน
ถ้าอยากกิน ให้เริ่มน้อย ๆ และต้องนึ่ง/ลวกให้สุก เพื่อให้ย่อยง่ายขึ้น ค่อยเพิ่มปริมาณเมื่อแบคทีเรียลำไส้แข็งแรงขึ้น
4.ผักโขมดิบ / แครอทดิบ ไฟเบอร์เยอะ วิตามินดี แต่ไม่ใช่พรีไบโอติกหลัก จุลินทรีย์ไม่ได้โตมากแบบคนคิด และไฟเบอร์ประเภทนี้ย่อยยากสำหรับบางคน
กินดิบเยอะ ๆ อาจอืด แน่น ควรลวกหรือนึ่งเบา ๆ ให้เอนไซม์ทำงานดีขึ้น เพิ่มการดูดซึมเบต้าแคโรทีนจากแครอท และลดโอกาสอาการท้องอืด กินได้แต่ไม่ใช่ดาวเด่นเรื่องลำไส้ครับ
5.สลัดผักล้วน ไม่ใส่แหล่งแป้งดี สลัดมีแต่ผัก = ดูคลีนจัด แต่แบคทีเรียดี “หิวโซ” เพราะมันต้องการใยละลายน้ำ กับแป้งประเภท resistant starch เช่น มันเทศ ข้าวโอ๊ต ถั่ว กล้วยห่าม
การไม่ใส่แหล่งคาร์บดี ทำให้ขับถ่ายไม่ดี ท้องอืดง่าย แม้แคลต่ำ ก็ไม่ได้หมุนระบบให้แข็งแรง สลัดดีสุดคือต้องมีพืชที่ “ให้พลังงานกับจุลินทรีย์”
อยากให้ลำไส้ดีต้องทำยังไง? อยากดูแลให้ลำไส้ทำงานดี ทำตามนี้เลยครับ
- กินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น กล้วยดิบ / ฟักทอง / โยเกิร์ตรสธรรมชาติ / กิมจิ
- หลีกเลี่ยงของมัน ของทอด
- และเสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์ดี
แนะนำให้กินอาหารที่มีทั้งพรีไบโอติก + โพรไบโอติก มันช่วยสร้างสมดุลให้จุลินทรีย์ในลำไส้ ลดการอักเสบ และช่วยให้เยื่อบุลำไส้ฟื้นตัวได้ดีขึ้น
อย่ากินแต่ผักสด ต้องสลับดิบ–สุก ต้องใส่คาร์บดี กินอาหารหมัก และเสริมทั้งพรีไบโอติก + โพรไบโอติกเข้าไปด้วย ช่วยลำไส้เฟิร์ม อึดี พลังงานดี ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง