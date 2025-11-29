ชัยชนะ จี้ อนุทิน รับผิดชอบ น้ำท่วมหาดใหญ่ จัดการล้มเหลว ปูดเสียชีวิตนับพัน ทั้งนายกฯ-รมต. ลงพื้นที่เป็นภาระให้จนท.ต้องมาคอยต้อนรับดูแล
วันที่ 29 พ.ย. 2568 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ กล่าวถึงกรณีการบริหารจัดการมหาอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ของรัฐบาล ว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา แม้น้ำจะเริ่มลดลงแล้ว แต่ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับจากการยืนยันจากกู้ภัยมีประชาชนเสียชีวิตมากถึง 1,000 ศพ ความเสียหายครั้งนี้มากถึง 1 แสนล้านบาท
“นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการป้องกันภัยของรัฐบาลที่ล้มเหลวอย่างมาก เพราะการให้รัฐมนตรีแยกกันคุม ทำให้การบริหารจัดการไม่เป็นเอกภาพ การที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างลงพื้นที่ กลายไปเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐกลับต้องคอยมาต้อนรับมาดูแล ไม่มีเวลามาช่วยเหลือประชาชน”
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะ สส.นครศรีธรรมราช ขอเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบกับการบริหารสถานการณ์ผิดพลาด และเร่งเยียวยาน้ำท่วมทุกจังหวัดภาคใต้ รวมถึงเร่งเยียวยาชดเชยพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน เร่งส่งทีมเยียวยาสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่
พร้อมกันนี้ต้องประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฟื้นฟูถนนหนทางบ้านเรือนให้เร็วที่สุด พร้อมเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เมืองหาดใหญ่เมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจ 4 จังหวัดภาคใต้โดยเร็วที่สุด
“ผมหวังว่าการฟื้นฟูครั้งนี้อย่าเอาการเมืองมาสร้างวาทกรรมสวยหรู เพราะทุกชีวิตมีคุณค่ามากกว่าการสาดโคลนใส่กัน” นายชัยชนะ กล่าว