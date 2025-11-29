สส.ลิซ่า ขอ รมช.ศักดิ์ดา เร่งจ่ายน้ำประปาให้ชาวหาดใหญ่เร็วที่สุด คาดชุมชน รพ.หาดใหญ่ ใช้น้ำได้ช่วงดึกคืนนี้ พร้อมเคลียร์ขยะล้นเมือง ฟื้นฟูให้เป็นระบบ
วันที่ 29 พ.ย. 2568 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือ น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นวันที่ 7 ซึ่งวันนี้ได้หารือเตรียมแผนทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้พบกับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ การประปานครหลวง (กปน.) ขณะเดินทางเข้ามาเยี่ยมศูนย์อพยพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
น.ส.ภคมน ได้สะท้อนถึงความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้ไปรับและสัมผัสมาตลอดทั้ง 7 วัน ให้ รมช.มหาดไทยรับทราบ พร้อมเน้นถึงความเดือดร้อนที่สำคัญตอนนี้คือเรื่องน้ำประปา แม้ว่าน้ำท่วมจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้น้ำประปาเมื่อไร
แม้โรงผลิตน้ำประปาและท่อจ่ายน้ำมีความเสียหาย แต่ประชาชนยังเดือดร้อนและต้องการใช้น้ำ จึงได้ขอให้นายศักดิ์ดาเร่งดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักทั้งเมือง เพื่อให้นำน้ำไปใช้ทำความสะอาด ล้างบ้าน และทำให้ประชาชนได้กลับไปยังที่พักอาศัยตนเองได้บ้าง
ทางนายศักดิ์ดา รมช.มหาดไทย ได้รับทราบปัญหาและรับปากว่าจะดำเนินการแก้ไข โดยคาดว่าบริเวณชุมชนโรงพยาบาลหาดใหญ่จะสามารถมีน้ำประปาให้ประชาชนใช้ได้ในช่วงดึก
นอกจากนี้ น.ส.ภคมน ยังร้องเรียนถึงปัญหาขยะล้นเมืองว่าต้องเร่งเอารถตักขนาดใหญ่ รวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากเข้ามาเร่งเคลียร์ขยะให้เร็วที่สุด ควรวางแผนเส้นทางรถเก็บขยะ พร้อมประกาศให้ประชาชนรับทราบ เพื่อจะได้ฟื้นฟูเมืองได้เป็นระบบ รวดเร็ว ไม่ติดขัด ซึ่งนายศักดิ์ดายืนยันว่าวันนี้จะเดินทางไปดูงานเก็บขยะของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยตัวเอง
น.ส.ภคมน เปิดเผยว่า สำหรับภารกิจวันนี้ได้สะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ให้กับผู้มีอำนาจได้ทราบแล้ว และจะติดตามเร่งให้เรื่องที่ขอความร่วมมือไปเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า สำหรับภารกิจของพรรคประชาชนวันนี้ยังดำเนินต่อไป โดยจะนำเครื่องปั่นไฟไปให้พี่น้องในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังใช้ไม่ได้ อย่างน้อยให้ได้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ได้ติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้อง นี่ถือเป็นภารกิจ “รีชาร์จประชาชน”
น.ส.ภคมน กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าตนและพรรคประชาชนทำงานทุกรูปแบบ ทั้งลงมือทำหน้างาน ทั้งประสานงาน ทั้งออกแบบระบบให้ง่ายไม่ซ้ำซ้อน ไม่ตกหล่นไปพร้อมๆ กัน เพราะการช่วยเหลือประชาชนไม่จำเป็นต้องเลือกทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าอะไรที่พอทำได้ก็ช่วยกันทำ แต่จะต้องไม่ละทิ้งความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลว่าจะต้องเป็นหัวเรือหลักในการทำงานและต้องรับผิดชอบเร่งคืนชีวิตปกติให้พี่น้องทุกคนที่กำลังประสบภัยด้วย