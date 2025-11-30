“นายกฯอนุทิน”ถกภาคเอกชน วางแผนเร่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ ลั่นระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนล้างเมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ต่อรอง “เอกนิติ”ปรับเงินกู้ 1 แสน ปลอดดอกเบี้ย จาก 6 เดือนเป็น 1 ปี

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. เวลา 17.00 น.ที่จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และคณะเดินทางถึงโรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลาและภาคธุรกิจ

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า วันนี้ตนมาน่าจะเป็นครั้งที่ 5 และทุกครั้งที่กลับไป ก็จะไปหามาตรการเยียวยา เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างเร็วที่สุด ช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงฟื้นฟู เราจะไม่พูดถึงที่ผ่านมา ทุกคนเห็นสภาพกันหมดแล้ว และที่ได้เชิญทุกท่านลงมา เพราะเชื่อว่าต้องเห็นสภาพจริงก่อน ถ้าไม่เห็นสภาพจริงจะคิดกันไม่ออกและไปจินตนาการกัน

“วันนี้อยู่ในโหมดฟื้นฟู ต้องเร่งช่วยเหลือต่างๆ หน้าที่ของรัฐบาลต้องฟื้นฟู และเยียวยาประชาชน ในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูสภาพเมืองสงขลา โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ผมได้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครองระดมทุกสรรพกำลังทั้งหมด หรือเรียกว่าล้างเมือง ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด”นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ตามการประสบเหตุอุทกภัย หลังคาเรือนละ 9,000บาท ซึ่งตนได้รับทราบมาว่า จังหวัดสงขลาได้เร่งทำการสำรวจลงทะเบียนแล้ว 5.2 แสนราย ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งโอนเงินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว เพราะขณะนี้เงินพร้อมแล้ว สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และฝ่ายปกครองต้องเร่งดำเนินการให้เร็ว คือในส่วนของบ้านเช่า เพราะยังมีความสับสนระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้เช่าว่าเงินจะไปอยู่ในส่วนไหน ซึ่งผู้เช่าบางรายเช่ากันมานาน จนเอกสารเช่าไม่มี แต่สิ่งที่เป็นหลักฐานชี้ชัดคือ หลักฐานการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ดังนั้นเงินเยียวยาจะเป็นของผู้เช่า แต่เงินค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเป็นของเจ้าของบ้าน

นายกฯ กล่าวอีกว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนมาตรากา ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ตนอยากให้เรียกว่า เป็นการให้ยืมมากกว่าการกู้ เนื่องจากไม่มีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งการให้ยืมดังกล่าวมี 2 ประเภท คือ การกู้ยังชีพปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน และการกู้ซ่อมแซมบ้านปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ซึ่งขณะนี้ตนกำลังต่อรองกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง ขอให้ยืดเป็น 1 ปีเท่ากัน

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