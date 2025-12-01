ศป.กฉ. สั่งปภ.ลดขั้นตอนเอกสารน้ำท่วม ลั่นต้องหารือก่อน จ่ายศพละ 2 ล้าน นอกเขตสงขลา ชี้ไม่ใช่พื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะยึดตามเกณฑ์เดิม
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 1 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) พร้อมด้วย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พล.ท.วันชนะ สวัสดี โฆษกศป.กฉ. แถลงผลประชุมศป.กฉ. ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เข้าร่วมประชุมด้วย
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า จากการที่นายกฯนำครม.เศรษฐกิจ ลงไปดูพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่ต้องเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงพื้นที่อื่นที่ประสบภัย เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่6/2568 ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ถึงมาตรการที่จะเยียวยาต่อไป
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำหรับภาพรวมมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้เข้าสู่โหมดการฟื้นฟูเยียวยา แต่บางจุดยังมีปัญหาและอุปสรรคที่รีบแก้ไข เช่น การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถจ่ายน้ำได้ 80% มีเพียงบางจุดที่ท่อแตกที่ต้องเร่งแก้ไข คาดว่าจะกลับมาใช้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้
ขณะที่การจัดเก็บขยะนายกฯ ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้วิธีจ้างเหมา เข้ามาช่วยเก็บขยะในพื้นที่ โดยกำหนด7วันประชาชนต้องเข้าอยู่ในบ้านได้ และ 14 วัน สงขลาจะกลับมาเป็นปกติ โดยนายกอบจ.สงขลา ยืนยันสามารถทำได้
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น นายกฯมอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทย ปรับรูปแบบการแจกอาหาร โดยให้รับอาหารจากโรงครัว 103 จุด ในแต่ละชุมชน แทนการแจกข้าวกล่องซึ่งทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด้านจำนวนผู้เสียชีวิต ทางกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้แถลงรายละเอียดเฉพาะ ในเวลา 16.00 น. รวมถึงภาพรวมการให้บริการสาธารณสุขการป้องกันโรคติดต่อและอื่นประกอบกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม ซึ่งอยู่นอกเขตประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จ.สงขลา ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2548 และในพื้นที่ประกาศ จะได้รับเงินเยียวยารายละ 2 ล้านบาท เท่ากันหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ต้องไปคุยกันก่อน เพราะเป็นการประกาศชดเชยภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งบางจังหวัดนอกประกาศยังเป็นไปตามเกณฑ์เดิม
เมื่อถามย้ำว่า นายกฯ ระบุว่า ให้นับรวมกันด้วย แต่ในบางจังหวัดอาจจะไม่ได้รับ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า อุทกภัยครั้งนี้มีผลต่อเนื่องไปในหลายจังหวัด จึงต้องไปพูดคุยในรายละเอียดกันก่อน เพราะต่างเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกัน
เมื่อถามว่ามีแนวโน้มอาจจะไม่ได้รับการชดเชยเท่ากันทุกคนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ต้องแยกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และการเยียวยาครั้งนี้ไม่ได้ปรับเกณฑ์ทั่วประเทศ แต่จะดูหลักเกณฑ์การเยียวยาตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ระบุระดับ 2-3-4 จะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้
นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า ส่วนผู้เสียชีวิต เช่น ผู้ป่วยโรคไตที่น้ำท่วมและไม่สามารถไปพบแพทย์ได้นั้น ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมเพราะไม่สามารถไปรับการรักษาได้จึงเข้าหลักเกณฑ์ในการได้รับการเยียวยาได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ท้องถิ่นบางแห่งกำหนดให้ต้องทำประชาคม นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ประสบน้ำท่วมก็จะมีหลักในการปฏิบัติ แต่กรณีนี้พื้นที่หาดใหญ่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด ดังนั้นขั้นตอนใดที่จะลดกระบวนการได้ต้องลดให้
โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลส่วนหนึ่งที่มอบนโยบายลงไปในพื้นที่ แต่นโยบายไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติช่วง 1-2 วันแรก อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เช่น การเรียกขอเอกสาร ทั้งที่ควรจะเป็นระบบดิจิทัล เพราะเรามีแผนที่น้ำท่วม และมีทะเบียนราษฎร์อยู่แล้ว ควรใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วย ตรงนี้จะเป็นการปฏิรูปรูปแบบของการลงทะเบียนใหม่
นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลรับทราบและจะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด ตอนนี้มีบางส่วนสามารถโอนได้แล้ว แต่สาเหตุที่ต้องยืนยันตัวตน จ่าย 9,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัย ไม่ใช่เจ้าของบ้าน จึงแตกต่างกัน ถ้าจ่ายให้เจ้าของบ้านจะจ่ายไปตามทะเบียน จึงมอบนโยบายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ไปดำเนินการแล้วและกำชับให้ลดขั้นตอนเรื่องเอกสารให้มากที่สุด เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบป้องกันการรั่วไหล และลดภาระให้กับประชาชน หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเอกสารก็ต้องขอได้ แต่ย้ำว่าต้องลดภาระประชาชน