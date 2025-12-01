ธนกร ขอให้เห็นใจนายกฯ ปมน้ำท่วมหาดใหญ่ เผยลงพื้นที่ถึง 5 ครั้ง สั่งเร่งเยียวยาต้องถึงมือประชาชนเร็วที่สุด เชื่อชาวหาดใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าใจ
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 1 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2568 ว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ ว่า วันนี้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ และถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึง 5 ครั้ง ซึ่งจะต้องมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการทำงาน เพราะประชาชนรอไม่ไหว ซึ่งตนเห็นใจนายกฯ ที่ทำงานอย่างเต็มที่
นายธนกร กล่าวต่อว่า ในการประชุมครั้งนี้น่าจะมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เพราะทุกอย่างจะต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนได้มีการลงพื้นที่ไปแล้ว ขอให้เห็นใจนายกฯ และไม่อยากให้มีเรื่องดรามา
ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีความเสียหายเท่าใด นายธนกร ยอมรับว่า มีความเสียหายส่วนหนึ่ง แต่ไม่มาก เนื่องจากโรงงานหยุดทำการ พนักงานเข้าไปทำงานไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการพักหนี้ และมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือ ต้องเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุด
นายธนกร กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ทุกครั้งของนายกฯ ได้เข้าไปขอโทษประชาชน และคิดว่าชาวหาดใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าใจนายกฯ ที่จะเร่งเยียวยาเงินต้องถึงมือ และวันนี้เมื่อนายกฯ สั่งแล้วก็ต้องทำทันที