ธนกร ขอให้เห็นใจนายกฯ ปมน้ำท่วมหาดใหญ่ เผยลงพื้นที่ถึง 5 ครั้ง สั่งเร่งเยียวยาต้องถึงมือประชาชนเร็วที่สุด เชื่อชาวหาดใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าใจ

เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 1 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร​ วังบุญคงชนะ​ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่​ 6/2568​ ว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภั​ยในพื้นที่ภาคใต้​หรือไม่​ ว่า​ วันนี้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ และถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึง 5 ครั้ง ซึ่งจะต้องมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการทำงาน เพราะประชาชนรอไม่ไหว ซึ่งตนเห็นใจนายกฯ ที่ทำงานอย่างเต็มที่

นายธนกร​ กล่าวต่อว่า​ ในการประชุมครั้งนี้น่าจะมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เพราะทุกอย่างจะต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนได้มีการลงพื้นที่ไปแล้ว ขอให้เห็นใจนายกฯ และไม่อยากให้มีเรื่องดรามา

ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม​ในพื้นที่มีความเสียหายเท่าใด​ นายธนกร​ ยอมรับว่า มีความเสียหายส่วนหนึ่ง​ แต่ไม่มาก เนื่องจากโรงงานหยุดทำการ​ พนักงานเข้าไปทำงานไม่ได้​ ดังนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการพักหนี้​ และมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือ​ ต้องเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุด

นายธนกร กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ทุกครั้งของนายกฯ ได้เข้าไปขอโทษประชาชน​ และคิดว่าชาวหาดใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าใจนายกฯ ที่จะเร่งเยียวยาเงินต้องถึงมือ​ และวันนี้เมื่อนายกฯ สั่งแล้วก็ต้องทำทันที

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