ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ยันลาออกพรรคเพื่อไทยแล้ว เตรียมยื่น กกต. 3 ธ.ค.นี้ จ่อสมัคร พรรคพลังประชารัฐ 12 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2568 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกจากพรรคเพื่อไทยในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวจริง ตนเซ็นลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้ว ความเป็นผู้แทนของตนก็ถือว่าสิ้นสุด ซึ่งตนจะให้คนไปยื่นลาออกที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้

ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกก็อย่างที่รู้กันคือเรื่องการเมือง และไม่ได้แจ้ง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และยังไม่ได้คุยกับนายวัน อยู่บำรุง บุตรชาย เพราะยังไม่ได้เจอกัน แต่ตนได้ตัดสินใจแล้ว

เมื่อถามว่าหลังจากลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วจะไปร่วมงานการเมืองกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า จะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ และหลังจากลาออกจากพรรคเพื่อไทย จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 12 ธ.ค.นี้

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