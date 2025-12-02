ยรรยง ซัดรัฐบาลอนุทิน ล้มเหลวบริหารประเทศ ทั้งแก้นํ้าท่วมหาดใหญ่-ราคาข้าวตกต่ำกระทบ ปชช. จี้แจงผลการขายข้าวแบบ G2G กับสิงคโปร์-ซาอุฯ ให้ชัด
วันที่ 2 ธ.ค.68 นายยรรยง พวงราช อดีต รมช.พาณิชย์ กล่าวถึงปัญหาของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ล้มเหลวทั้งในการแก้ปัญหานํ้าท่วม และแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนหลายสิบล้านคน
นายยรรยง ระบุว่า เรื่องนํ้าท่วมนายกรัฐมนตรีเอง ได้ออกมายอมรับผิด และขอโทษประชาชนไปแล้ว แต่เรื่องราคาข้าว และรายได้ชาวนา ยังไม่เห็นรัฐบาลเริ่มลงมือทำงานจริงจัง นอกจากการโฆษณาว่า สามารถขายข้าวบิ๊กล็อตแบบ G2G ให้ต่างประเทศได้หลายแสนตัน ซึ่งมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว นายกรัฐมนตรี และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ น่าจะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้ชัดเจนแล้วว่า ประชาชนต้องการเห็นผลลัพธ์ หรือผลผลิตที่ชัดเจน ที่จะได้รับผลประโยชน์จริงๆ
เช่น รัฐบาลขายข้าวแบบ G2G และส่งออกได้แล้วกี่ตันในราคาเท่าใด มีผลทำให้ราคาข้าวเปลือกสูงที่ชาวนาขายได้จริงเท่าใด และราคาส่งออกข้าวสารที่เป็นรายได้เข้าประเทศเท่าใด เพราะประชาชนไม่ได้ต้องการเห็นนายกรัฐมนตรี ที่ขยันทำงานหามรุ่งหามคํ่า แต่ไม่ได้ผลที่เป็นรูปธรรมอย่างกรณีการโชว์ฝีมือปรุงอาหารเพื่อแจกผู้ประสบภัย
นายยรรยง ยังกล่าวถึงนางคุณศุภจีที่ได้ตีปี๊บผ่านสื่อว่า เดินสายขายข้าวได้หลายแสนตันให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์และซาอุดิอาระเบียนั้น เป็นเพียงลมปากหรือได้ทำสัญญาซื้อขายจริงแล้ว และมีออเดอร์ซื้อข้าวจากสิงคโปร์ ซาอุฯ แล้วจริงๆ กี่ตัน และถูกกดราคาหรือไม่ รวมถึงรัฐบาลได้มอบให้หน่วยงานภาคเอกชนใด เป็นผู้จัดหาปรับปรุงและส่งมอบ และขณะนี้ส่งมอบได้แล้วกี่ตัน และใช้ระยะเวลายาวนานเท่าใด เพราะหากกำหนดระยะส่งมอบนานหลายปี หรือจนพ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว การส่งออกข้าวแบบ G2G ก็จะไม่เป็นผลดีต่อชาวนาแต่อย่างใด เพราะข้าวหลุดมือชาวนาไปแล้ว
สถานการณ์ราคาข้าวในช่วงนี้ นายยรรยง เห็นว่า ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นตามที่รัฐบาลพยายามประโคมข่าวผ่านสื่อฯ ซึ่งอาจสรุปได้ในภาพรวมว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ช่วงรัฐบาลอนุทินยังตกตํ่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิกระเตื้องดีขึ้นใกล้เคียงกับช่วงรัฐบาลเศรษฐาในช่วงเดือน พ.ย.2566 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นตรงกันว่า รัฐบาลอนุทินล่าช้ามากในการช่วยเหลือชาวนา โดยเพิ่งเริ่มประชุม นบข. ครั้งแรก เมื่อ 18 พ.ย. 2 เดือนหลังตั้งคณะรัฐมนตรีหรือครึ่งเทอมของรัฐบาล หลังจากที่ชาวนาได้เก็บเกี่ยวและขายข้าวเปลือกเจ้าไปเกือบหมด ในราคาขาดทุนและชาวนาอีสาน และภาคเหนือเริ่มเก็บเกี่ยวและขายข้าวหอมมะลิในราคาตํ่าไปมากแล้ว
นอกจากนี้ มาตรการที่รัฐบาลจะช่วยพยุงราคาเป็นมาตรการเดิมๆ ที่รัฐบาลก่อนๆ ทำมาแล้วทั้งสิ้น เช่น ชดเชยค่าจัดเก็บข้าวเพื่อชะลอการขาย ก็ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะยังทำไม่ได้เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่ได้อนุมัติ ซึ่งตนเองรู้สึกผิดหวังในรัฐบาลอนุทิน และนางศุภจีมาก เพราะเคยตั้งความคาดหวังไว้สูง แต่เมื่อได้ติดตามดูการทำงานโดยละเอียดแล้ว จึงฟันธงได้ว่ารัฐบาลอนุทินล้มเหลวในการบริหารประเทศ ทั้งเรื่องแก้ไขปัญหานํ้าท่วมหาดใหญ่และภาคใต้ และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและรายได้เกษตรกร พร้อมรู้สึกสงสาร และเห็นใจพี่น้องชาวนาทั่วทั้งประเทศ และพี่น้องชาวนาใต้และหาดใหญ่ที่ต้องมารับเคราะห์เพราะรัฐบาลที่ไร้ฝีมือที่พวกเขาไม่ได้เลือกให้เข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แต่เข้ามาด้วยอุบัติเหตุทางการเมือง