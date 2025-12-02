ชายแดนไทย–กัมพูชา ปักหมุดชั่วคราว คืบ 14.08% หลักเขต 42-47 อ.โคกสูง เผยทำแผนผังด้วยดาวเทียม-โดรน กำหนดพิกัด ไม่ได้ใช้แผนที่ 1:200,000
วันที่ 2 ธ.ค. 2568 กองกำลังบูรพา ร่วมกับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 40 นาย โดยได้ดำเนินการปักหมุดชั่วคราวบนเส้นตรงระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 43 ของแต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์ ทุกๆ ระยะ 50 เมตร
โดยเริ่มตั้งแต่หลักเขตแดนที่ 42 ซึ่งเส้นที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์สามารถปักหมุดชั่วคราวได้แล้วจำนวน 19 หมุด จากทั้งหมด 138 และเส้นที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างสิทธิ์ สามารถปักหมุดชั่วคราวได้แล้ว จำนวน 20 หมุด จากทั้งหมด 139 หมุด
รวมทั้งหมดสามารถปักหมุดชั่วคราวได้แล้ว จำนวน 39 หมุด จากทั้งหมด 277 หมุด คิดเป็น 14.08 % การกำหนดแนวเขตแดนเพื่อการปักหมุดชั่วคราวในครั้งนี้ เป็นการปักหมุดตามที่ตั้งหลักเขตแดนเดิมที่ปักในอดีตเมื่อกว่า 120 ปี ไม่ได้ปักตามหรือใช้แผนที่ 1:200,000 แต่อย่างใด
สำหรับแผนการปฏิบัติในวันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2568 จะดำเนินการปักหมุดชั่วคราวร่วมกับฝ่ายกัมพูชาต่อไป
การดำเนินงานทุกขั้นตอนของชุดสำรวจฯ ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาความถูกต้องของเส้นเขตแดนตามหลักภูมิสารสนเทศที่เป็นสากล การรังวัด การวางหมุด และการจัดทำแผนผังด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและโดรน ช่วยให้การกำหนดพิกัดเขตแดนมีความแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดความคลาดเคลื่อนในอนาคต
การปฏิบัติงานร่วมกันเช่นนี้จึงเป็นรากฐานของการสร้างเขตแดนที่ชัดเจน เสริมสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างยั่งยืน