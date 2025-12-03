ครม.อนุมัติ อบจ.สงขลา 530 ล้าน นายกฯ ลั่นหาดใหญ่ต้องสะอาดใน 14 วัน ย้ำจะไม่นำร่างผู้เสียชีวิตที่ประกอบพิธีศาสนาไปแล้วมาตรวจใหม่
วันที่ 3 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงถึงปัญหาที่มีความกังวลในเรื่องของความสะอาดว่า เมื่อวานครม. มีมติอนุมัติเงิน 530 ล้านบาท ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ไปใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำความสะอาด ซึ่งก็สามารถทำได้ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการจ้างค่าเอกชน หรือการจ้างเหมาบริการเพื่อมาร่วมกันช่วยให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ตามไทม์ไลน์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนดว่า 7 วัน ประชาชนต้องเข้าอยู่ได้ แต่ 14 วันหาดใหญ่ต้องสะอาด
นายสิริพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีความสงสัยในเรื่องของพิธีการศพของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ต้องเรียนว่า ศป.กฉ.ส่วนหน้า ได้แจ้งกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด และทางจังหวัด ซึ่งจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต ในกรณีที่ดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาไปก่อนที่จะมาส่งรายชื่อผู้เสียชีวิตกับทางโรงพยาบาล ก็จะไม่มีการนำร่างขึ้นมาตรวจใหม่ แต่ให้มีกระบวนการในการยืนยันจากส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน