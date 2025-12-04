นายกฯ โยน ‘ธรรมนัส’ เร่งแก้ปัญหาซีเกมส์ หลังโดนจวกจัดแย่กว่ากัมพูชา ป้อง ‘ธรรมนัส’ ทำงานหัวปั่นไปหมด ต้องแก้สถานการณ์หลายเรื่อง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีดรามาความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ว่าให้ไปถามนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
เมื่อถามว่ามีการมองว่ากระทบภาพลักษณ์ประเทศ นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 9 ธ.ค. ก็มีการเปิดการแข่งขันแล้ว ตนจะไปเข้าร่วมเพราะมีการเสด็จพระราชดำเนิน
เมื่อถามอีกว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าจัดแย่กว่ากัมพูชา นายอนุทิน ย้อนถามว่าใครบอก มันยังไม่เกิด
เมื่อถามอีกว่า มีการวิจารณ์การทำโปสเตอร์ซีเกมส์ด้วยเอไอ นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอกว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่ การแข่งขันซีเกมส์ตอนคนเข้ามาร่วมการแข่งขันจะยิ่งกว่านี้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งคำถามถึงงบประมาณ นายอนุทิน กล่าวว่า มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว เข้ามาก็ต้องเร่งตรงนี้อย่างเต็มที่ ก็รู้ปัญหาถึงได้เร่ง ร.อ.ธรรมนัส ก็ไปทำงานหัวปั่นไปหมด ท่านไปแก้ไขสถานการณ์หลายๆ เรื่อง
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับตนในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดไม่ได้ ก็ต้องเร่งให้มีการจัดสถานที่ให้มีการแข่งขัน ให้มีที่พักนักกีฬา ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่
เมื่อถามว่าต้องวัดเคพีไอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทันวัด เดี๋ยวก็ยุบสภาฯแล้ว