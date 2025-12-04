สว.พิบูลย์อัฑฒ์ ขอโทษแล้ว! ปมเดือด เจ็ตสกีจิตอาสา เบิ้ลแข่งกัน เขต 8 หาดใหญ่ จนโดนยิงไล่ บอกไม่มีเจตนาทำให้เข้าใจผิด ตัวเองก็เป็นคนหาดใหญ่เหมือนกัน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 2568 ที่รัฐสภา ภายหลัง นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ สว. ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยอ้างว่ากลุ่มจิตอาสาขี่เจ็ตสกีแข่งกันในพื้นที่น้ำท่วมเขต 8 จนถูกชาวบ้านยิงปืนขู่ ทำให้ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตีกลับและสร้างความไม่สบายใจให้กับกลุ่มจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
นายพิบูลย์อัฑฒ์ กล่าวว่า ตนไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารออกไปเช่นนั้น เพียงแต่ในระหว่างลงพื้นที่ สังเกตเห็นเจ็ตสกีจอดอยู่เฉยๆ จำนวนหนึ่ง จึงสอบถามทีมงานที่มารับว่าทำไมถึงไม่นำออกไปช่วยชาวบ้าน โดยได้คำตอบว่าบางคันน้ำมันหมดต้องจอดไว้ และยังมีบางคนนำออกไปขี่แข่งกันทำให้กระจกบ้านของประชาชนแตกเสียหาย จนมีชาวบ้านไม่พอใจและยิงปืนขู่เพื่อไม่ให้เข้าพื้นที่
นายพิบูลย์อัฑฒ์ กล่าวต่อว่า ตนจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิด และหากสร้างความไม่สบายใจก็ต้องขอโทษกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนชาวหาดใหญ่ เพราะตนก็เป็นคนหาดใหญ่คนหนึ่งเช่นกัน อย่างไรก็ตามย้ำว่าคนหาดใหญ่ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เป็นข่าว