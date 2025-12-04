ทักษิณ โดดร่วมเวที ‘เสก โลโซ’ โชว์ลูกคอ “ใจสั่งมา” ผู้ต้องขังนับพันลุกขึ้นเต้นตาม บรรยากาศคึกคักมีความสุข ภายใต้โครงการ “สร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี”

วันที่ 4 ธ.ค. 2568 นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม จัดพิธีเปิดโครงการ “สร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังลดความวิตกกังวล ผ่อนคลายความเครียด

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการนำกิจกรรมเสริมพลังบวกให้ผู้ต้องขังสร้างคุณค่าภายในตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กลับตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำฯ

ทั้งนี้ มีการขอความอนุเคราะห์ทีมนักดนตรีจากเรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี เพื่อมาทำการแสดงให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ เรือนจำกลางคลองเปรมได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา (คลองเปรมเกมส์) เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับผู้ต้องขังอีกด้วย นั้น

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากเรือนจำกลางคลองเปรม ว่า ภายหลังจากที่นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้นำทีมนักดนตรีจากเรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความสามารถร้องเพลงและเล่นดนตรี

โดยมี นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ แห่งวงมีนบุรี และชาวคณะ มาร่วมแสดงดนตรีในโครงการสร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม

ปรากฏว่าระหว่างการทำกิจกรรม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรม ก็ได้ร่วมกิจกรรมขึ้นเวทีร้องเพลงกับนายเสกสรรค์ และเพื่อนผู้ต้องขัง โดยเฉพาะบทเพลงโด่งดังของ “เสก โลโซ” อย่างเพลง “ใจสั่งมา“ ทั้งนี้ บรรยากาศภายในกิจกรรมค่อนข้างดีมาก ผู้ต้องขังกว่า 1,000 คน มีความสุข ต่างลุกขึ้นเต้น

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