ภท. ซัด พท. แกล้งตาบอด ‘อนุทิน’ ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’ นานแล้ว แต่ปีนี้มีภาพหลุดกับใคร แฉบีบพ้น มท.1 เพราะไม่เซ็นให้สัญชาติบางคนหรือไม่
วันที่ 4 ธ.ค. 2568 น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย(ภท.) ออกมาตอบโต้กรณีที่ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาตั้งข้อสังเกตภาพถ่ายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ร่วมเฟรมกับ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ว่า แม้จะชี้แจงว่าเป็นรูปเก่า และบอกว่าเคยเจอกัน 5-6 ครั้ง แสดงว่าความสัมพันธ์คงไม่ใช่แค่การเจอกันผ่านๆ ในงาน และรูปเหล่านี้เกี่ยวโยงกับความล่าช้าในการจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของรัฐบาลหรือไม่
น.ส.แนน ระบุว่า ในเรื่องภาพถ่ายนั้นทางสำนักข่าวต่างๆ รวมถึงนายกรัฐมนตรี ก็ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นการถ่ายนานแล้ว และเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันในฐานะเพื่อนของเพื่อน เจอกันตามงานก็ทักทายตามปกติ ส่วนกรณีของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ชี้แจงว่าเป็นภาพเมื่อ 5 ปีก่อน เป็นอาจารย์ไปบรรยายในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ไม่ได้รู้จักกันแต่อย่างใด
“เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงใหญ่ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ กว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทำไมรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะยึดอะไรจากคนพวกนี้ได้ อีกทั้งยังมาบีบนายอนุทิน ให้ออกจากตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ไปเป็น รมว.สาธารณสุข แทน เป็นเพราะนายอนุทิน ไม่เซ็นสัญชาติให้ใครบางคนหรือไม่”
“นอกจากนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แกล้งตาบอด ก็จะเห็นว่า ล่าสุดมีภาพถ่ายว่า มีใครไปนั่งกินข้าวกับ นายเบน สมิธ ซึ่งเป็นรูปในปีนี้เอง สดๆ ร้อนๆ ทำไม โฆษกพรรคเพื่อไทยหรือคนเพื่อไทย ไม่ออกมาพูดบ้าง”
โฆษก ภท. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีทีออกมาระบุว่า สาเหตุที่นายอนุทิน พ้นจาก รมว.มหาดไทย เพราะทำงานไม่เป็น ตั้งแต่การตัดน้ำ ตัดไฟคอลเซ็นเตอร์ที่ล่าช้า รอการตัดริบบิ้น ไม่ใช่มาจากเรื่องการให้สัญชาติ ว่า ตรงนี้ก็อยากให้โฆษกพรรคเพื่อไทย ช่วยไปย้อนดูข้อเท็จจริงก่อนว่า ในขณะนั้นใครเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช.) เพราะกระทรวงมหาดไทยจะต้องได้รับคำสั่งจาก สมช.ก่อน ถึงจะไปตัดน้ำ ตัดไฟได้ และเมื่อถึงเวลาตัดน้ำ ตัดไฟแก๊งสแกมเมอร์ ก็เห็นมีบางพรรคแห่กันไปตัดริบบิ้นออกสื่อกัน
“ส่วนเรื่องที่บอกว่านายกรัฐมนตรีบริหารจัดการน้ำล้มเหลว ซึ่งตอนนี้ประชาชนหลายแสนคนแช่น้ำอยู่ 4 เดือนแล้ว ก็อยากจะบอกว่า หากย้อนไปช่วงนั้นเป็นรัฐบาลชุดไหนที่เข้ามาทำงาน ในขณะที่ นายอนุทินเข้ามาเพียง 2 เดือนก็แก้ปัญหาทุกอย่าง” โฆษก ภท. กล่าว