กรณ์ ชี้ ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’ สะท้อนระบบสร้างคอนเนคชั่น ก่อนหน้านี้ไม่เคยบอกว่ารู้จัก ทั้งที่เป็นผู้ต้องสงสัยฟอกเงิน จี้รัฐยกเลิกหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 5 ธ.ค. 2568 นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กกรณีปรากฏภาพถ่ายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รวมถึงนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ร่วมเฟรมกับนายเบน สมิธ ซึ่งเป็นเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่ถูกอายัดทรัพย์รวมกว่า 9 พันล้านบาท
โดยระบุว่า Connection = Corruption ต่อคำถามว่านายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง รู้จักมักคุ้นกับนายเบน สมิธ แค่ไหน ผมก็รู้เท่าที่ทุกคนวันนี้รู้ ซึ่งจากภาพที่มีการปล่อยออกมา คำตอบคือนายเอกนิติเคยเจอ และนายอนุทินมีความคุ้นเคยพอที่จะนั่งทานข้าวด้วย อย่างน้อยก็ตามที่ท่านได้ชี้แจงว่าในฐานะเพื่อนของเพื่อน
นายกรณ์ ระบุ ถ้าเพียงแค่นั้น ก็ไม่มีอะไรผิด แต่สะท้อนให้เห็นความจริงว่าระบบการสร้างคอนเนคชั่น และการสร้างคอนเนคชั่นอย่างเป็นระบบของสังคมไทยนั้น น่ากลัวและอันตรายอย่างไร ผมและหลายคนพูดหลายครั้งว่ารัฐควรยกเลิกพวกหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงต่างๆ เสียที ส่วนหลักสูตรของเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วม
“เสียดายแทนที่ท่านไม่เปิดเผยก่อนหน้าว่า ท่านรู้จักและเคยร่วมสังคมกับบุคคลคนนี้ ทั้งๆ ที่เป็นบุคคลต้องสงสัยเรื่องการฟอกเงิน น่าคิดว่าเราควรมีกฎหมายเหมือนสิงคโปร์ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปิดเผยการพบปะกับนักธุรกิจต่างชาติทุกกรณี ในยุคที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นระดับสุดขีด เราต้องถามตัวเองว่า ตกลงเราจะเอาจริงกันมั้ยเรื่องนี้” นายกรณ์ ระบุ