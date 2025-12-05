สุดารัตน์ ลุยสร้างการเมืองสุจริต ล้างบางคนโกง เสนอโทษประหารชีวิต ชี้ประเทศกำลังเข้าสู่ “รัฐล้มเหลว” คอรัปชั่นสูง หนี้ครัวเรือนพุ่ง คนไทยจนลงทุกวัน
พรรคไทยสร้างไทย เดินหน้าแคมเปญ ” Big Cleaning ประเทศไทย ได้เวลาล้างบางคนโกง ” โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค ประกาศชัดว่าการ“สร้างการเมืองสุจริต” เป็นภารกิจหลักของพรรค โดยน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ” พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมเปลี่ยนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากหลุมดำแห่งการ คอร์รัปชันที่ฝังรากลึกมายาวนาน
แคมเปญนี้ถูกกำหนดให้เป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับการเมืองไทยครั้งใหญ่ ครอบคลุมการกวาดล้างโครงสร้างที่บิดเบี้ยว การรื้อวัฒนธรรมอำนาจนิยม และการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนก้าวขึ้นมาเป็นพลังตรวจสอบรัฐอย่างแท้จริง เพื่อทำให้การสร้างการเมืองสุจริตเกิดขึ้นได้จริง ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ใหม่ของประเทศว่าจะไม่ยอมให้การโกงกลายเป็นเรื่องปกติ “คนโกงต้องไม่มีที่ยืนในสังคมไทย” อีกต่อไป
คุณหญิงสุดารัตน์ ชี้ว่า การทุจริตคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจแย่ คนไทยยากจนลงทุกวัน ทำให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เกิน 2% ฉุดรั้งศักยภาพประเทศ อีกทั้งยังบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่ด้านการศึกษา การรับมือสังคมผู้สูงอายุ ไปจนถึงงบประมาณรัฐที่เพิ่มขึ้นทุกปีแต่กลับไม่สร้างผลลัพธ์เท่าที่ควร ขณะที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึง 16 ล้านๆ เกือบเท่าจีดีพีของประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ และการคอรัปชั่น ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างรุนแรง อย่างถึงที่สุดแล้วในขณะนี้
ภายใต้แคมเปญ “Big Cleaning ประเทศไทย ได้เวลาล้างบางคนโกง” พรรคไทยสร้างไทยจะผลักดัน 3 มาตรการปราบคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด ดังนี้
1. เพิ่มโทษผู้ทุจริต สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองที่โกงชาติ
2. ให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อ 50,000 ชื่อ ถอดถอนองค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญได้ หากเอื้อประโยชน์ให้คนโกง
3. ตั้ง ป.ป.ช. ภาคประชาชน เปิดทางภาคประชาสังคม และเอกชนตรวจสอบโครงการทุจริตของรัฐ และส่งฟ้องได้จริง
หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าการทุจริตไม่ได้จำกัดเฉพาะงบประมาณ แต่ยังครอบคลุมระบบแต่งตั้ง โยกย้ายที่ใช้ผลประโยชน์เป็นตัวขับเคลื่อน ส่งผลให้ข้าราชการที่ดีหมดกำลังใจ ขณะเดียวกันปัญหาคอรัปชันยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมสมัยใหม่ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ พนันออนไลน์ ระบบส่วย และการเรียกรับผลประโยชน์ที่สร้างความเสียหายปีละหลายแสนล้านบาท ล้วนเป็นสัญญาณว่าประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะเสี่ยงคล้าย “รัฐล้มเหลว” หากไม่เร่งรื้อโครงสร้างอำนาจที่เปิดช่องให้คนเลว ทุนดำ ครอบงำอำนาจรัฐ ผ่านนักการเมืองขายชาติ
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ที่ตนยังอดทนทำงานหนักอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมือง สู่ “การเมืองสุจริต” เพื่อทำให้คนไทย มีโอกาสและมีชีวิตที่ดีกว่านี้ โดยขอใช้ประสบการณ์กว่า 33 ปีที่รับใช้ประชาชนในหลายกระทรวง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มาสร้างพื้นที่ให้คนดีและมืออาชีพเข้าสู่ระบบการเมือง “ขอพี่น้องประชาชนลุกขึันมาร่วมสู้ โปรดอย่าสยบยอมให้กับคนเลว” ช่วยกันพาประเทศไทยก้าวพ้นหลุมดำแห่งคอรัปชันอย่างยั่งยืน