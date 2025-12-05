ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘รวีวรรณ ภูริเดช’ เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 5 ธ.ค. 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรวีวรรณ ภูริเดช ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568
ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี