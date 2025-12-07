ว่อนโซเชียลอีก ถึงคิว ‘บิ๊กป้อม’ โผล่เป็นประธานงานแต่ง ลูกสาว ‘ลียงพัด’ ลูกชาย ‘ก๊กอาน’ เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ในเขมร

วันที่ 7 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ามกลางการขุดภาพบุคคลสำคัญของประเทศไทย ที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลที่มีส่วนพัวพันแก๊งสแกมเมอร์หลายต่อหลายราย

ล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เคยไปปรากฏตัวที่กัมพูชา โดยไปเป็นประธานงานวิวาห์ ระหว่างลูกสาวนายลียงพัด ผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา ซึ่งมีชื่อถูกระบุว่าพัวพันแก๊งสแกมเมอร์ กับลูกชายของนายก๊ก อาน ที่ทางการไทยเพิ่งดำเนินคดีข้อหาเป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา

‘บิ๊กป้อม’ โผล่เป็นประธานงานแต่ง ลูกสาว ‘ลียงพัด’ ลูกชาย ‘ก๊กอาน’

ทั้งนี้ ยังมีภาพ ที่พล.อ.ประวิตร ทำพิธีตามประเพณีกัมพูชาภายในงานดังกล่าว คือ พิธีตัดผม ซึ่งเป็นพิธีที่เปิดให้ผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นที่เคารพนับถือเท่านั้น

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

เปิดคำสารภาพ แฟนหนุ่มวัย 16 ฆ่าสาวผมแดงวัย 17 ขนศพใส่ซาเล้ง ทิ้งร่างในถังขยะ
3

สลด น้องสาวแค้นพี่สาวแอบดูมือถือ คว้ามีดแทง50แผล เสียชีวิตคาคอนโดหรูย่านสาทร
4

ราคาทองวันนี้ 19 มิ.ย.69 ดิ่งแรงมาก ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้
5

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 5 ราย
6

นาฟ เล่านาทีสายเคเบิลเกี่ยวคอ ตัวห้อยหายใจไม่ออก หวิดสิ้นชื่อ แพท เห็นสภาพรีบส่งรพ.
7

ภรรยา ติดต่อสามีไม่ได้ ผิดสังเกตเลยตามมาดู ช้ำพบนอนอยู่กับสาวคนสนิท
8

อเล็กซ์ ณัติรุจน์ - ริซ่า ถูกปล้นระทึก ตั้งสติหวิดโดนอุ้มซ้ำ หนีสุดชีวิต แจ้งความ
9

โปรดแต่งตั้ง ‘เจ้าคณะภาค-เจ้าคณะจังหวัด-เจ้าอาวาสพระอารามหลวง’ รวม 29 รูป
10

ฮือฮา พบลูกนกกระแตแต้แว้ด นอนหงายเอาหัวหนุนหิน ตรงตามตำราโบราณ เชื่อกันฟ้าผ่า-ให้โชคลาภ