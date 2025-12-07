ว่อนโซเชียลอีก ถึงคิว ‘บิ๊กป้อม’ โผล่เป็นประธานงานแต่ง ลูกสาว ‘ลียงพัด’ ลูกชาย ‘ก๊กอาน’ เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ในเขมร
วันที่ 7 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ามกลางการขุดภาพบุคคลสำคัญของประเทศไทย ที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลที่มีส่วนพัวพันแก๊งสแกมเมอร์หลายต่อหลายราย
ล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เคยไปปรากฏตัวที่กัมพูชา โดยไปเป็นประธานงานวิวาห์ ระหว่างลูกสาวนายลียงพัด ผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา ซึ่งมีชื่อถูกระบุว่าพัวพันแก๊งสแกมเมอร์ กับลูกชายของนายก๊ก อาน ที่ทางการไทยเพิ่งดำเนินคดีข้อหาเป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา
ทั้งนี้ ยังมีภาพ ที่พล.อ.ประวิตร ทำพิธีตามประเพณีกัมพูชาภายในงานดังกล่าว คือ พิธีตัดผม ซึ่งเป็นพิธีที่เปิดให้ผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นที่เคารพนับถือเท่านั้น