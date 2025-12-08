จับโป๊ะเขมร! วางแผนยั่วยุ ถ่ายโชว์ว่อน เตรียมการก่อนเปิดฉากยิงไทย ทั้งกำลังพล-อาวุธ ยันไทยไม่หลงกลตามเกมกัมพูชา ยึดระเบียบวินัยเคร่งครัด

วันที่ 8 ธ.ค.68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารฝ่ายไทย โดยจากการรวบรวมข้อมูลคาดว่าทางด้านกัมพูชาจะมีการเตรียม มาก่อนที่จะยิงมาฝั่งไทยตั้งแต่วานนี้ (7 ธ.ค.) ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 2 นาย

โดยเริ่มจากการเตรียมการของฝ่ายกัมพูชา ที่มีการโพสต์ลงสื่อออนไลน์ อย่างต่อเนื่องถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งกำลังพล และอาวุธต่างๆ เพื่อเป็นการยั่วยุในทุกรูปแบบ

โดยทางฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาโดยตลอดและไม่หลงกลในการยั่วยุของทางฝ่ายทหารกัมพูชา ที่จะให้ทางฝ่ายไทยได้ลงมือก่อน แต่ทหารไทยมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด จึงไม่เป็นไปตามเกมทางฝ่ายทหารกัมพูชา กระทั้งฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารไทยได้รับบาดเจ็บวานนี้ 2 นาย

 

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