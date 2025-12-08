เปิดภาพ “แม่ทัพเติ่ง” บัญชาการรบเอง สั่งยกระดับใช้กำลัง “รบทุกมิติ” ลั่นแผ่นดินไทยต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป ไม่มีพื้นที่ให้ความลังเล
วันที่ 8 ธ.ค. 2568 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมบัญชาการการรบในวอร์รูมอย่างใกล้ชิด ภายหลังเหตุปะทะระหว่างกองกำลังฝ่ายไทยและกัมพูชา
โดยสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เข้าสู่โหมด “รบทุกมิติ” เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และมีคำสั่งชัดเจนว่า ให้ดำเนินการตอบโต้ภายใต้กรอบยุทธวิธีอย่างเป็นระบบ มุ่งปกป้องแผ่นดินไทย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
“แผ่นดินไทยนี้ต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป ไม่มีพื้นที่สำหรับความลังเล มีเพียงหน้าที่ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ” พล.ท.วีระยุทธ กล่าว