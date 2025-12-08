สถานทูต เตือนคนไทยในเกาหลี หลีกเลี่ยงจุดที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน เกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบโทรขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

วันที่ 8 ธ.ค. 2568 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในเกาหลี หลังเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า ประกาศเตือน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โปรดหลีกเลี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือพบเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ขอให้รีบติดต่อหน่วยงานตำรวจเกาหลีที่หมายเลข 112 และ/หรือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ 010-6747-0095 และ 010-3099-2955

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