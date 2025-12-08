รองนายกฯ สุชาติ สั่งฉก.มลพิษลงพื้นที่ตรวจโรงงานหลอมเหล็กชลบุรี หลังชาวบ้านร้องเดือดร้อนกลิ่นเหม็น–เขม่าควัน
วันที่ 8 ธ.ค.68 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจสอบและจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม (ฉก.มลพิษ) ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานหลอมเหล็กของบริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด หมู่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นและเขม่าควันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่
การตรวจครั้งนี้นำโดย พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ประธานคณะทำงาน ฉก.มลพิษ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (กองตรวจมลพิษ และสำนักงานควบคุมมลพิษที่ 13 ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี บก.ปทส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลเหมือง
จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานประกอบกิจการผลิตเหล็กแท่งด้วยการหลอมและรีดเป็นเหล็กเส้น แบ่งเป็น 2 กระบวนการหลัก ได้แก่
1.กระบวนการหลอมเหล็ก ซึ่งขณะตรวจสอบไม่มีการหลอม โดยปกติจะหลอมในช่วงกลางคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์ ใช้เศษเหล็กจากอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ซึ่งมีการปะปนของเศษพลาสติกและอะลูมิเนียม พบว่ามีระบบบำบัดอากาศเสียด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง ระบบสเปรย์น้ำ และถุงกรอง รวมถึงติดตั้งสเปรย์น้ำหอมเพื่อลดกลิ่นบริเวณปากปล่อง แต่เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมาไม่มีการเปิดใช้ระบบสเปรย์น้ำหอมดังกล่าว
2.กระบวนการอบและรีดเหล็ก พบการเปิดเตาอบ ใช้น้ำมันเตาเกรดซีร่วมกับก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง แต่ไม่มีระบบบำบัดอากาศเสียในขั้นตอนนี้
คณะผู้ตรวจสอบจึงสั่งการให้โรงงานเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนเป็นประจำ ทดสอบประสิทธิภาพระบบสเปรย์น้ำหอม และพิจารณาคัดแยกวัตถุดิบก่อนนำมาหลอมเพื่อลดกลิ่นรบกวน ขณะเดียวกัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเตรียมออกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติงานตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือสร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อไป