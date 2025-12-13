“นายกฯ” เป็น ปธ.พิธีพระราชทานเพลิง “จ่าเพียว” สละชีพ ปกป้องอธิปไตยไทย พร้อมให้กำลังใจครอบครัว-กอดลูกสาว แนะตั้งใจเรียน ด้านปชช. ส่งใจช่วย นายกฯ แก้ไขปัญหาชายแดนไทย-เขมร
13 ธ.ค. 68 – ที่วัดพรหมพิทักษ์วนาราม หมู่ที่ 9 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต (จ่าเพียว) ทหารกล้าผู้เสียสละจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา
โดยมีนายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย พลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และคณะร่วมพิธี ท่ามกลางความอาลัยของประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก
โดย นายกฯ แสดงความเสียใจ พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมพูดคุยกับลูกสาวทั้ง 2 คนของ จ่าเพียว ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ
จากนั้น นายกฯ เป็นสักขีพยาน พิธีมอบธงชาติคลุมโลงศพ จ่าสิบเอก ศตวรรษ ให้กับครอบครัว และมอบโล่ยุทธการ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินช่วยเหลือจากกองทัพบก
โดยระหว่างนี้ นายกฯ มีน้ำตาซึม และพูดกับครอบครัวจ่าเพียว ว่า ขอให้เก็บเงิน ที่ได้รับการช่วยเหลือไว้ดูแลลูกสาวทั้งสองของจ่าสิบเอกศตวรรษ พร้อมกับสวมกอดลูกสาวทั้งสอง ของ จ่าสิบเอกศตวรรษ
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ นายกฯ ได้เดินทักทายประชาชนที่มาร่วมพิธี และมาขอถ่ายรูปพร้อมกล่าวให้กำลังใจนายกฯ ให้สู้ๆ ในการขจัดปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ให้จบที่รุ่นเรา ทำให้ นายกฯ ชูกำปั้นแสดงสัญลักษณ์สู้กับ ก่อนจะชี้ไปที่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ และกล่าวว่า “คนนี้เป็นแม่ทัพใหญ่”