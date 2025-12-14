“นายกฯ” เปิดข้อความ “อันวาร์” แจง ไม่ได้ให้หยุดยิง 4 ทุ่ม เผย เสนอให้ยุติยั่วยุ สะท้อน ไทยไม่มีแผนตกลงหยุดยิง ยันรักษาอธิปไตย-ปกป้องประชาชน สุดกำลัง
14 ธ.ค. 68 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก โดยเป็นข้อความที่ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ส่งมาถึงเพื่อยืนยันว่า ไม่มีการตกลงหยุดยิง โดยมีเนื้อหาว่า
“เรียน นายกรัฐมนตรี อนุทิน แถลงการณ์ของผม ไม่ได้กล่าวถึงการหยุดยิง ผมเพียงแต่กล่าวว่า ผมเสนอให้ยุติการยั่วยุใดๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ผมไม่ได้บอกว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว”
นายอนุทิน ระบุว่า “แถลงการณ์ข้างต้น ถูกส่งมาถึงผม จากนายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.) ซึ่งพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลไทยไม่มีแผนหรือข้อตกลงใดๆ ที่จะหยุดยิงกับศัตรูของเรา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของเมื่อคืนนี้ ประเทศไทยยืนหยัดอย่างมั่นคงในการรักษา ปกป้อง และพิทักษ์บูรณภาพของแผ่นดิน และประชาชนของเรา อย่างสุดกำลัง”