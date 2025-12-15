นฤมล ห่วงยุบสภา นโยบายการศึกษาสะดุด ร่างกฎหมาย-แก้หนี้ครูติดหล่ม เผยยังตอบไม่ได้หลังเลือกตั้งจะอยู่กระทรวงไหน ต้องเจรจาพรรคร่วมรัฐบาลก่อน
วันที่ 15 ธ.ค. 2568 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา ตนในฐานะของ รมว.ศธ. ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ ฉะนั้นจึงส่งผลให้การดำเนินการนโยบายต่างๆ ในส่วนที่ต้องใช้การพิจารณาของรัฐสภา ก็อาจจะมีการสะดุดหรือไม่ได้ไปต่อ เช่น การผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของครม.ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการนำไปบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
นางนฤมล กล่าวต่อว่า เมื่อมีการยุบสภาจึงทำให้ขั้นตอนนี้หยุดชะงักและต้องรอการประชุมสภาในวาระหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามนโยบายและเรื่องอื่นๆ ที่เคยได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานในศธ. ตนได้มีการลงชื่อเพื่อนำเรื่องเหล่านั้นเข้าสู่ครม.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือการปรับแก้พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ทางโรงเรียนเอกชนสะท้อนกลับมาโดยตลอด แต่ในตอนนี้เมื่อมีการยุบสภาทำให้อยู่ที่การตัดสินใจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่”
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ตนก็เสียใจที่ไม่สามารถผลักดันให้แล้วเสร็จได้ก่อนมีการยุบสภาเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องของโครงการบ้านพักครู และการจัดตั้งสหกรณ์กลางของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่ต้องรอการตัดสินใจของ สลค.ว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.หรือไม่
นางนฤมล กล่าวอีกว่า ส่วนตัวคาดว่าเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐบาล แม้ว่าจะมีแหล่งเงินทุนจากธนาคารบางส่วน แต่ก็ยังต้องของบประมาณเพื่อมาชดเชยให้กับธนาคารเพิ่มเติม ก็อาจดำเนินการต่อได้ยากในสถานการณ์ยุบสภาเช่นนี้
นางนฤมล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามนโยบายต่างๆ ภายในศธ.ที่สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีก็คือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและการโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้จะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในรูปแบบคู่มือการขอวิทยฐานะที่มีการปรับปรุงแล้ว
“ในส่วนของการเยียวยาสถานศึกษาที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และประสบปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ถือเป็นเรื่องที่มีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากครม. แต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วน เชื่อว่าทางสลค.จะนำเรียนเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้รับทราบ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไป เพราะถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน”
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องใดที่ไม่มีความเร่งด่วนก็คงต้องรอการตัดสินใจของสลค.อีกครั้ง ซึ่งในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ตนจะทำการหาข้อสรุปกับสลค.ว่าเรื่องที่ค้างคาอยู่เรื่องใดบ้างที่สามารถดำเนินการต่อได้
นางนฤมล กล่าวอีกว่า ตอนนี้ทุกหน่วยงานในศธ.ก็ยังสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ตามปกติและเดินหน้าต่อตามนโยบายที่ได้มอบหมายไปบางส่วน ทั้งนี้ในเรื่องของอนาคตหลังการเลือกตั้ง ตนไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องกลับมาที่ศธ.อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ขอให้ดูผลของการเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไร รวมถึงการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไร และคงจะไม่สามารถไปกำหนดล่วงหน้าได้ว่าจะเลือกอยู่กระทรวงไหนเป็นพิเศษ