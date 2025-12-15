รัฐบาล สดุดีวีรบุรุษทหารกล้า สละชีวิตป้องอธิปไตยไทย สั่งคลัง ยกหนี้เงินกู้ ธ.ก.ส. เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 15 ธ.ค.68 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ

รัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ขอสดุดีและแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตทุกนาย ในความเสียสละอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย สั่งการทุกส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัววีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตทุกนาย ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยมอบ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความช่วยเหลือลูกค้า

กรณีทหาร หรือตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่บิดา มารดา หรือคู่สมรสที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ของวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ธนาคารฯ ยกหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญา และยกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวน ภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. เป็นกรณีพิเศษ

นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลยืนยันจะร่วมต่อสู้เคียงคู่เหล่านักรบ ทหารกล้าของไทย พร้อมร่วมเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทย จะก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ไปพร้อมกัน ในส่วนของการเยียวยารัฐบาลจะบูรณาการเร่งดำเนินการทุกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

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