คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ส่อชะงัก เหตุใกล้เลือกตั้ง กกต.ยันพื้นที่สู้รบไม่ต้องเลื่อนจัด ย้ำทำตามแผนได้ หวั่นถูกวิจารณ์เอื้อรัฐบาล
โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส2 ส่อชะงัก กกต.แจ้งยึดเกณฑ์ความได้เปรียบเสียเปรียบ มั่นใจพื้นที่สู้รบบริหารจัดการได้ไม่ต้องเลื่อนวันเลือกตั้ง ส่วนประชามติต้องมีเวลาทำความเข้าใจปชช.
วันที่ 15 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการหารือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กับผู้แทนรัฐบาลช่วงกลางวันที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นทางกกต. แจ้งกับทางตัวแทนรัฐบาลว่า หากจะจัดให้มีการทำประชามติในวันเดียวกับการเลือกตั้งสส. จำเป็นจะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันจนถึงวันเลือกตั้งเพื่อให้กกต.นำประเด็นที่จะทำประชามติไปเผยแพร่ทำความเข้าใจกับประชาชน
ส่วนการขออนุญาตใช้งบประมาณนั้นในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส 2 กกต.ยืนยันว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรา 169 ของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องว่า การดำเนินโครงการนั้นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเลือกตั้งหรือไม่ แต่หากเป็นการโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือการปูนบำเหน็จให้กับทหารชายแดนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการและได้ดำเนินการมาก่อนแล้ว ก็สามารถทำต่อไปได้
ส่วนเรื่องการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์ที่มีการสู้รบขณะนี้ กกต.ยืนยันว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งตามแผนที่วางไว้ได้ โดยขณะนี้ทางสำนักงานดำเนินการสำรวจว่าในจังหวัดที่มีการสู้รบนั้นกระทบต่อการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดบ้าง
เชื่อว่าสามารถใช้วิธีบริหารจัดการพาคนไปหาหน่วยเลือกตั้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป เพราะการเลื่อนการเลือกตั้งทั้งประเทศ น่าจะไม่เป็นผลดีทั้งกับ กกต.และรัฐบาล โดย กกต. อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอื้อต่อรัฐบาล ขณะที่รัฐบาลเองก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้ กกต. เป็นเครื่องมือ
อย่างไรก็ตามกันเลือกตั้งครั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเบื้องต้นอยู่ที่ 53,052,847 คน แบ่งเป็นชาย 25,454,342 คน เป็นหญิง 27,598,505 คน