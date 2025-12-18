รองนายกฯ สุชาติ เป็นประธาน กก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ EIA โครงการสำคัญ แก้ปัญหาอุทกภัย–เสริมบริหารจัดการน้ำ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
วันที่ 18 ธ.ค. 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทำหน้าที่ รองประธาน คนที่ 1 นางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธาน คนที่ 2 และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 15 ณ สาธารณรัฐซิมบับเว ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการจัดทำมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพิษจากพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล (INC 5.2) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 7 โครงการสำคัญ ซึ่งมีบทบาทต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย การบรรเทาภัยแล้ง และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ จ.ภูเก็ต โครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้าง จ.ตราด โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกระบี่ โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์
รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกโครงการดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน