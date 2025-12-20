อรรถกร รมว.ท่องเที่ยวฯ ชวนประชาชน ร่วมโหวตโพล มติชน-เดลินิวส์ ลุ้นเลือกตั้งที่จะถึง คนไทยชอบพรรคไหน ขอให้โหวตกันเยอะๆ
วันที่ 20 ธ.ค. 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแกนนำพรรคกล้าธรรม ร่วมทำโพลในกิจกรรม “มติชน-เดลินิวส์ โพล เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย”
เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
นายอรรถกร กล่าวว่า โพล “มติชน-เดลินิวส์” ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ คนไทยเราชอบพรรคไหน ขอให้มาร่วมกันโหวตเยอะๆ
ร่วมทำโพล “มติชน-เดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” >>>ได้ที่นี่<<<