อรรถกร รมว.ท่องเที่ยวฯ ชวนประชาชน ร่วมโหวตโพล มติชน-เดลินิวส์ ลุ้นเลือกตั้งที่จะถึง คนไทยชอบพรรคไหน ขอให้โหวตกันเยอะๆ

วันที่ 20 ธ.ค. 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแกนนำพรรคกล้าธรรม ร่วมทำโพลในกิจกรรม “มติชน-เดลินิวส์ โพล เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย”

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

นายอรรถกร กล่าวว่า โพล “มติชน-เดลินิวส์” ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ คนไทยเราชอบพรรคไหน ขอให้มาร่วมกันโหวตเยอะๆ

ร่วมทำโพล “มติชน-เดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” >>>ได้ที่นี่<<<

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