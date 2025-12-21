พระราชกฤษฎีกาปิดประชุม สมัยวิสามัญ แห่งรัฐสภา พ.ศ. 2568

วันที่ 28 พ.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศปิดประชุม สมัยวิสามัญ แห่งรัฐสภา พ.ศ. 2568

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีประกาศเรียกประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568 นั้น บัดนี้ สมควร ที่จะกำหนดให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

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