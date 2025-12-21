อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รุดให้กำลังใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดตราด ลั่นไม่สนใจหน้าอินทร์หน้าพรหม ต้องเอาให้จบไวที่สุด ไม่เกี่ยวใกล้เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2568 ที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ จ่าเอก เทอดพงษ์ ผมนะรา สังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กองทัพเรือ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด ในพื้นที่บ้านสามหลัง ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งระเบิดส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาขวา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยนายกรัฐมนตรี ได้จับไหล่ให้กำลังใจพร้อมพูดคุยกับ จ่าเอก เทอดพงษ์ และครอบครัว ว่า มาส่งใจส่งจิตให้หายเร็วๆ เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกัน และหันไปพูดกับครอบครัว จ่าเอก เทอดพงษ์ ด้วยว่าขอให้ดูแลกันให้ดี ตอนนี้สิ่งสำคัญคือพักผ่อนเยอะ ๆ พร้อมชี้ไปที่เครื่องติดตามสัญญาณชีพ บอกว่าตอนนี้ความดัน 148 เริ่มลงแล้ว
จากนั้น นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์พร้อมให้กำลังใจกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ว่า เรื่องให้กำลังใจ เราให้กับเขามาโดยตลอด ให้กับทหารที่สู้รบปกป้องแผ่นดิน บางคนโชคไม่ดีในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็โดนทำร้าย อย่างรายนี้เป็นขาที่แปด อย่างที่ตนบอกทำแบบนี้โอกาสที่จะมา บอกเลิกแล้วต่อกัน คงไม่ใช่ นี่เป็นการละลาบละล้วง ไม่เคารพสิทธิของบูรณภาพของดินแดนประเทศเรา เราก็ต้องทำให้เขาได้ยินบ้าง
เมื่อถามว่า สถานการณ์ชายแดนในช่วงนี้ ถือว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบทันทีว่า เรียบร้อยได้อย่างไรครับ เรียบร้อยคนของเราต้องไม่เป็นอะไร เมื่อเช้าตนก็ต้องไปรับร่างของทหารอีกสองนายที่เสียชีวิตอยู่ที่เนิน 350 ปล่อยให้ร่างต้องอยู่ตากแดดตากฝน 3-4 วัน ไม่ยอมให้เราเข้าไปนำกลับมาให้เรียบร้อย เอาไว้ล่อเป้า เตรียมเอาไว้เผื่อเวลาเราเข้าไปเอาเขาออกมาจะถล่มใส่เราอีก อย่างนี้ไม่ใช่วิธีการของคนที่อยากจะมีความสงบ
ส่วนต้องการจะบอกให้นานาชาติอย่างไรนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า โทรมาหาตนขอให้หยุดยิง ขอให้ประเทศไทยกลับไปทำนั้นนี่ ขอให้ประเทศไทยเคารพนั่น เคารพนี่ ดูซิว่ามีใครเคารพประเทศไทยบ้าง นี่คือสิ่งที่ต้องตอกย้ำอีกครั้งว่า ไปบอกคนที่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช่บอกประเทศไทย ประเทศไทยตอนนี้ไม่เชื่อคนนั้นคนนี้ ประเทศไทยเชื่อตัวเอง และเราจะดำเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นการสมควร เราจะปล่อยพี่น้องทหารของเรา คนของเรามาถูกรังแกแบบนี้ไม่ได้ นี่คือส่วนหนึ่งของคำว่าอธิปไตย
เมื่อถามว่า เหตุความไม่สงบจะจบก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ถามกลับว่า เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้ง มันไม่เกี่ยว เราต้องทำให้มันจบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราไม่ต้องการความสูญเสียมากไปกว่านี้อีกแล้ว ไม่เกี่ยวเรื่องเลือกตั้ง ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น
ทหาร กองทัพจะต้องเร่งดำเนินการสถาปนาอธิปไตย สถาปนาความมั่นคงในทุกเขตที่เป็นเป้าหมายโดยเร็วที่สุด ไม่ต้องสนใจหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหน ตอนนี้ต้องรักษาคนไทย รักษาชีวิตลูกน้องของพวกเราเองทหารทั้งหลายไม่มีตัวเลือกอื่นแล้ว