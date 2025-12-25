เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. 400 เขต พรรคกล้าธรรม ทั่วประเทศ หลายจังหวัดเป็นเจ้าถิ่นเดิมที่ครองแชมป์หลายสมัย
วันที่ 25 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต พรรคกล้าธรรม ทั้ง 400 คน ประกอบด้วย
ชัยนาท
เขต 1 นายปริญญา สุโพธิ์
เขต 2 นายสุทิน แจ้งสิน
นนทบุรี
เขต 1 นายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ (ปราบ)
เขต 2 นางสาวภควรรณ กุลปัญญาพินิจ
เขต 3 นายวุฒิบูรณ์ วิงวน
เขต 4 นายสุรเชษฐ ทองคำ
เขต 5 นายอภิษิต งามบุษบงโสภี
เขต 6 นายคุณากร มั่นนทีรัย
เขต 7 นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์
เขต 8 นายวัชรพล เจริญนนทสิทธิ์
ปทุมธานี
เขต 1 นายนพพร ขาวขำ
เขต 2 ดร.ชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์
เขต 4 นายชยุต สิริเบญสานนท์
เขต 5 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ (ตั๊ก)
เขต 6 นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธานีรัตน์
พระนครศรีอยุธยา
เขต 2 นายปัญญา พุกราชวงศ์
เขต 5 นายสมชัย นันทาภิรัตน์
ลพบุรี
เขต 1 นางสาวปวีณา วัชราวรกุล
เขต 3 พันเอกสุชาติ คัดสูงเนิน (เสธ.คัด)
เขต 4 นายเทียนชัย สุขมั่น
สระบุรี
เขต 1 นายสมพล ปิดกวงษ์
เขต 2 ดร.ชัยยุตต์ เกิดหลำ
เขต 3 นายกฤษดา อินทร์พาเพียร
เขต 4 สส.องอาจ วงษ์ประยูร
สิงห์บุรี
เขต 1 นายสิทธิชัย ผู้พัฒน์
อ่างทอง
เขต 1 ดร.พณศธร อยู่ประเสริฐ
สมุทรปราการ
เขต 1 นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์
เขต 2 นายณัฐพงษ์ โพธิ์เดช
เขต 3 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
เขต 4 นายอดุลย์ สุนทราวงศ์
เขต 5 นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต
เขต 6 นายศิววุฒิ ศรีอินทร์
เขต 7 นายณัฐพล ช่อสกุล
เขต 8 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก
ชลบุรี
เขต 6 สส.กฤษฏ์ ชีวะธรรมานันท์
เขต 9 นายฐ พันธ์ศักดิ์
เขต 10 สส.สะถิระ เผือกประพันธ์
ฉะเชิงเทรา
เขต 1 นายฐาปกรณ์ เกิดพิทักษ์
เขต 2 สส.อรรถกร ศิริลัทธยากร
เขต 3 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
เขต 4 นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
ปราจีนบุรี
เขต 1 นายไพฑูรย์ นาคหิรัญ
ระยอง
เขต 1 นายณัฐกิตติ์ นิติกรชัยโรจน์
เขต 4 นายธนพงษ์พันธุ์ ปิดกันภัย
จันทบุรี
เขต 1 นายมานะ ชนะสิทธิ์ (สจ.หน่อย)
เขต 2 นายบุญธรรม เจริญกล้า
เขต 3 นายแสนคมณ์มินทร์ อนามพงษ์
ตราด
เขต 1 นายกิตติธัช ไชยอรรถ
นครนายก
เขต 1 นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร
เขต 2 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
สระแก้ว
เขต 1 นายวานิช ลูกเงาะ
เขต 2 นางสาวศิราณี หมื่นจิตร
เขต 3 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
นครราชสีมา
เขต 1 นายสกุลชัย สุภิมารส
เขต 2 นายวุฒิศักดิ์ พิมพ์พิศาล
เขต 3 นางฉมามาศ อินทรักษา
เขต 4 นายอุทัย มิ่งขวัญ
เขต 5 นายธนวัฒน์ ผาสุขมูล
เขต 6 สจ.พิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ (เต้ย)
เขต 7 นายอุดม เพชรอ่อน
เขต 8 นายอติพล สุรุ่งเรืองสกุล
เขต 9 น.ส.ธนวรรณ เกษเมธีการุณ
เขต 10 นายสมชาติ เดชดอน
เขต 11 นายชินพันธ์ แสงภักดิ์ โยธิน
เขต 12 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา
เขต 13 ดร.ฉลอง แสงราษฎเมฆินทร์
เขต 15 นายมารูต ชุ่มขุนทด
เขต 16 นายวีรวิทย์ เชื้อจันอัด
สุรินทร์
เขต 1 นายวิภูษ์ต มีสิทธิ์ (ทนายเบิร์ด)
เขต 2 นายธุมากร แซ่โง้ว
เขต 3 นายเกียรติภูมิ กำลังหาญ
เขต 4 นางชนมณี บุตรวงษ์
เขต 5 ดร.ฟาริดา สุไลมาน
เขต 6 นางสาวทักษิณา ทัพครบุรี
เขต 7 นายอริยะมรรค์ จันทนุภา
เขต 8 นายอำนวย แท่นดี
ศรีสะเกษ
เขต 1 นายสุรเดช นาจำปา
เขต 2 นายพิทยา บุญเฉลียว
เขต 3 นายสุรณัฐ แนบเนียน
เขต 4 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ
เขต 5 นายบุญเลี้ยง สว่างภพ
เขต 6 นายนิธินันท์ ธนัทภพสรานนท์
เขต 7 นายเจนอนันต์ คำศรี
เขต 8 นายองอาจ ศรีขาว
เขต 9 นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
บุรีรัมย์
เขต 1 นายนาท ฉัพพรรณธนกูร
เขต 2 นางสาวรุ้งไพลิน ปิ่นอนันต์สกุล
เขต 3 นายพิสุทธิ์ ยายิรัมย์
เขต 4 นางรุ่งฤดี จะโชนรัมย์
เขต 5 นายสมคิด สินไธสง
เขต 6 นายภูวดล
เขต 7 นายวุฒิชัย สุพรรณดอน
เขต 8 นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง
เขต 9 นายพรศักดิ์ แดงทรัพย์
เขต 10 นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน
อุบลราชธานี
เขต 2 สส.วุฒิพงษ์ นามบุตร
เขต 4 นายสุพล ฟองงาม
เขต 5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
เขต 9 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์
เขต 11 นายสมมาตร มะลิลา
ยโสธร
เขต 1 นายเฉลิมพล สิทธิแสง (สจ.โอเล่)
เขต 3 นายมงคล ชื่นตา
อำนาจเจริญ
เขต 2 นายธนพล บุญมาลี
ชัยภูมิ
เขต 1 น.ส.เกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช
เขต 2 นายพสิษฐ์ คำชัย
เขต 4 สส.กาญจนา จังหวะ
เขต 5 นายสุขสันต์ ชื่นจิตร
เขต 7 สส.อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ
ขอนแก่น
เขต 1 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี
เขต 2 นายชัชวาล ธีรภานุ
เขต 3 นายเอกชัย ศรีสารคาม
เขต 4 นางสาวอาทิตยา พงษ์สมบัติ
เขต 5 นายปราชญา หงอกชัย
เขต 7 นายภูษณ คำเวียง
เขต 8 นายธนิก มาสีพิทักษ์
เขต 9 นายชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ
เขต 10 นายประยูร เทียมทนง
เขต 11 นายพัฒนวิทย์ ใจตรง
อุดรธานี
เขต 1 นายวิฑูรย์ นามคุณ
เขต 2 พล.ต.พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์
เขต 3 นายพยัคฆพล รอดชมภู
เขต 4 นางสาวอิงคณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์
เขต 5 พ.ท.ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม
เขต 6 นายธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์
เขต 7 นายนรเศรษฐ แก้วมาตร
เขต 8 นายภูชิต อุ่นเที่ยว
เขต 9 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
เขต 10 นายจักภัทร ชื่นชมกุล
กาฬสินธุ์
เขต 1 ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสสกุล
เขต 2 พ.ต.อ.เรืองยศ ภูพานเพชร
เขต 3 สส.จำลอง ภูนวนทา
เขต 4 นายชนินทร์ คะอังกุ
เขต 5 ดร.เริงชาติ ศรีขจรวงศ์
เขต 6 นายสุรพงษ์ พลซื่อ
ร้อยเอ็ด
เขต 2 นายเอกรัฐ พลซื่อ
เขต 3 สส.รัชนี พลชื่อ
เขต 4 นายนีโอ พลซื่อ
เขต 5 นางสาววรินดา วรกาญจนบุญ
เขต 6 นายพิชัย น้ำกระจาย
หนองคาย
เขต 1 นายพิชชาวุธ เหล่าศิริวิจิตร
สกลนคร
เขต 1 นายสิรภพ สมผล
เขต 2 สส.ชาตรี หล้าพรหม
เขต 3 นายทนงศิลป์ วจีสิงห์
เขต 4 นายสุวัฒน์ มีบุตร
เขต 5 นางสาววงศ์อะเดื้อ บุญศล
เขต 6 นายฉลอง สุวรรณโคตร
เขต 7 นางวนิดา พรหมชาติ
มหาสารคาม
เขต 1 นายทองหล่อ พลโคตร
เขต 2 นายสุขสวัสดิ์ บัวบาน
เขต 3 นางศิริพร หลิน
เขต 4 นายชนินทร์ มีนาสันติรัตน์
เขต 5 สจ.คำดี แสงไพร
เขต 6 นายบุรินทร์ นามโร
เลย
เขต 1 นางสาวอาริยา ภูมิพัฒน์
เขต 2 นายชูศักดิ์ บัวระภาสิริ
เขต 3 ดร.อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร
เขต 4 นายราเชนท์ กงสิมมา
นครพนม
เขต 1 นายนัฐกร ศรีวังใสย์
เขต 2 นายธนชาต ธนโชติพิพิธ
เขต 3 นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ
เขต 4 นางสาวเกษราภัส เชื้อคำเพ็ง
มุกดาหาร
เขต 1 นายพนมชัย พันธุ์พุทธ
เขต 2 นายไตรสรณคมน์ หนองเรือง
หนองบัวลำภู
เขต 1 นายชยานันท์ เกตุเมฆ (โต้ง)
เขต 2 นายไชยา พรหมา
เขต 3 นายพรณรงค์ นิลนะมะ (กอล์ฟ)
บึงกาฬ
เขต 1 นายณัฐพงศ์ เข็มศิริ
เขต 2 สส.อรอุมา บุญศิริ (รอประกาศ)
เขต 3 นายนพดล สิทธิสุทธิ
เชียงใหม่
เขต 1 นายภวฤทธิ กาญจนเกตุ
เขต 2 ร.ต.ต.ดร.เกษมสันต์ ยศรุ่ง โรจน์
เขต 3 นายธนากร สุภาษา
เขต 4 นายโสภณ โกชุม นิ
เขต 5 นายธนภูมิ วงศ์บุณยกรชัย
เขต 6 นางสาวสุภานันท์ ปัญญาทิพย์
เขต 7 นายการุนย์ คูเจริญชัยกุล
เขต 8 น.ส.กุสุมา บัวพันธ์
เขต 9 สส.นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
เขต 10 นายนรพล ตันติมนตรี
เชียงราย
เขต 1 นายวุฒิชาติ เกรียงเกษร
เขต 2 สจ.ทรงพล ชีวินมหาชัย
เขต 3 นายพิทักษ์ แสงคำ
เขต 4 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
เขต 6 นางมลธิชา ไชยบาล
เขต 7 นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
ลำปาง
เขต 1 นายอธิวัฒน์ ศรีไชยยานุพันธ์
เขต 2 นายดาชัย เอกปฐพี
เขต 3 นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง
เขต 4 น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู
แม่ฮ่องสอน
เขต 1 สส.ปกรณ์ จีนาคำ
เขต 2 นายวิทยา หวานซึ้ง
แพร่
เขต 1 นายวิตติ แสงสุพรรณ
เขต 2 นายธีรศักดิ์ มีสมศักดิ์
เขต 3 นายกฤติเดช สันติวชิระกุล
น่าน
เขต 1 ว่าที่ร้อยเอก ณัฐ เธียรสูต
เขต 2 นายประสิทธิ์ โนทะ
เขต 3 นายรัฐภูมิ ขันสลี
พะเยา
เขต 1 นายอัครา พรหมเผ่า
เขต 2 สส.อนุรัตน์ ตันบรรจง
เขต 3 สส.จีรเดช ศรีวิราช
พิษณุโลก
เขต 1 นายอาริฟ กุนนาบี
เขต 2 จ่าสิบเอกพัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร
เขต 3 นายศิราวัฒน์ น้อยวงศ์
เขต 4 นายปองภพ ณ สงขลา
เขต 5 นายธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ
นครสวรรค์
เขต 1 นางอาทิตย์ติญาภรณ์ จันทรตัน
เขต 2 นายสมเกียรติ สระแก้ว
เขต 3 สส.สัญญา นิลสุพรรณ
เขต 4 นายประเสริฐ จรูญจิตรวีร์
เขต 5 นายทรงธรรม ขจรชัยธนัง
เขต 6 นายนิโรธ สุนทรเลขา
เพชรบูรณ์
เขต 1 นายพรเทพ เพชรรุ่งทอง
เขต 2 สส.จักรัตน์ พั้วช่วย
เขต 3 นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล
เขต 4 นายวิเชียร แดงม่วง
เขต 5 นายชูชีพ น่วมเป้า
เขต 6 นายคฑาเพชร แก่นแก้ว
กำแพงเพชร
เขต 1 สส.ไผ่ ลิกค์
เขต 2 สส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
เขต 3 นางสาวพิชญษ อาภรณ์รัตน์
เขต 4 สส.ปริญญา ฤกษ์หร่า
พิจิตร
เขต 1 นายพรชัย อินทร์สุข
เขต 2 นายวชรพล เดชอ่อน
เขต 3 นายสุรชาติ ศรีบุศกร
ตาก
เขต 1 นายพิทักษ์ อ่อนน้อม
เขต 2 นายชิงชัย ก่อประภากิจ
เขต 3 สส.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
อุตรดิตถ์
เขต 1 นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ คงฤทธิ์
เขต 2 นายณัฐวุฒิ บุญมาติด
เขต 3 นายคณิน ถนอมทองพันธ์
อุทัยธานี
เขต 1 นางสุพรรณษา นั้นทา
สุโขทัย
เขต 1 นายธนัช ขุนพงษ์ทอง
เขต 2 นายวศินภัทร์ กิตตินันท์พาณิช
เขต 3 นายชรินทร์ ชูบุญ
เขต 4 นายนวพันธ์ เอื้อคณิต
นครปฐม
เขต 1 นายอุฬาร ชั้นอินงาม
เขต 2 สส.พัน โทสินธพ แก้วพิจิตร
เขต 3 นายณัฐพล ศศิวิทยา
เขต 4 ดร.ธนเดช สงวนพันธ์ (อ้ำ)
เขต 5 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์
เขต 6 นายเสรี สุขถาวร
กาญจนบุรี
เขต 1 นายบุญฤทธิ์ ธรรมศร
เขต 2 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร
สุพรรณบุรี
เขต 1 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
เขต 2 นายพงศ์พิชาญ ดามาพงศ์
เขต 3 นายณัฐชาติ วงษ์ประเสริฐ
เขต 4 นายยุทธนา โพธสุธน
ราชบุรี
เขต 2 สสบุญยิ่ง นิติกาญจนา
เขต 3 สส.จตุพร กมลพันธ์ทิพย์
เขต 5 สส.ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
เพชรบุรี
เขต 3 นายกฤษณ์ แก้วอยู่
ประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 สส.จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
เขต 3 สส.ประมวล พงศ์ถาวราเดช
สมุทรสาคร
เขต 1 นางสาวณมาณิตา กลับบ้านเกาะ
เขต 2 นายกันต์กวี ทับสุวรรณ
เขต 3 นายบุญมี นิลถนอม
เขต 4 นางสาวณตฤณ สุริวงษ์
สมุทรสงคราม
เขต 1 นายจิระ แก้วมณี
กระบี่
เขต 3 นายศรัญญู รักมิตร
ชุมพร
เขต 2 นายสันต์ แซ่ตั้ง
นครศรีธรรมราช
เขต 2 นายเจริญ ชินวงศ์
เขต 3 นายอัศนัย แท่นแก้ว
เขต 4 สส.ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ
เขต 5 นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล
เขต 6 นาวาเอกสมเกียรติ ทรงสวัสดิ์
เขต 7 สส.ก้องเกียรติ เกตุสมบัติ
พังงา
เขต 1 นายธราธิป ทองเจิม
เขต 2 นายสมควร จันทร์แดง
ภูเก็ต
เขต 1 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ
เขต 2 นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์
เขต 3 นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์
ระนอง
1.นายวรวุฒิ ขนอม
สุราษฎร์ธานี
เขต 2 นายภูวิช เกลี้ยงกมล
เขต 3 นายกฤชพล หงามแก้ว
เขต 5 ดร.ปรเมษฐ์ จินา
เขต 6 นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว
เขต 7 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
ตรัง
เขต 2 นายชัยพร ชูเสน
เขต 3 นายศักดิ์ดาธร พุฒนวล
เขต 4 นายเสถียร แก้วงาม
นราธิวาส
เขต 1 นายลุดฟี หะิอี้นต
เขต 2 สส.อามินทร์ มะยูโซ๊ะ
เขต 3 สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
เขต 4 นายอดิศร อาแวเต๊ะ
เขต 5 นายกอเซ็ง แซมะซู
ปัตตานี
เขต 1 นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
เขต 2 นายอับดุลบาซิม อาบู
เขต 3 นายมะรูดิง ยะโงะ
เขต 4 สส.ยูนัยดี วาบา
เขต 5 นายสนิท นาแว
พัทลุง
เขต 1 สส.สุพัชรี ธรรมเพชร
เขต 2 พ.ต.อ.พงศ์พสิษฐ์ ทองด้วง
เขต 3 นายจรัญ จันทร์แก้ว
ยะลา
เขต 1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
เขต 2 นายอับดุลฮาฟิซ หิเล
เขต 3 นายมูฮำหมัดสุกรี บุงา
สงขลา
เขต 1 นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง
เขต 2 นายมานพ เพ็งชุม
เขต 3 พล.ต.นิพนธ์ รองสวัสดิ์
เขต 4 นายชนนพัฒน์ นาคสั้ว
เขต 5 นายวงศ์วชระ ขาวทอง
เขต 6 นายบารมี ขาวทอง
เขต 7 นายเพชร อุ่นแดง
เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
เขต 9 นายจรัส พรหมโณ
สตูล
เขต 1 นายสุลต่าน อิสมาแอลชาห์
เขต 2 นายสุชาติ ใบมะหาด