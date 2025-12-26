โค้ชแซม ลงชิง สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน อีกสมัย ขอเลือกให้ท่วมท้น ตั้งรัฐบาลล้างทุนเทา ทลายอิทธิพลมาเฟียต่างชาติ ย้ำต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

วันที่ 26 ธ.ค. 2568 นายเฉลิมพงศ์ แสงดี อดีต สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า ในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 2569 ตนได้ผ่านคุณสมบัติและการรับรองจากพรรคอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต ในนามพรรคประชาชน อีกสมัย พร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อคนภูเก็ตอีกครั้ง

หลายปีที่ผ่านมา คนภูเก็ตเราคงรู้สึกเหมือนเป็นพลเมืองชั้น 2 หลังจากที่ภาครัฐเห็นแก่การท่องเที่ยวอย่างมักง่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายฟรีวีซ่าที่เปิดทางให้ต่างชาติสีเทาเข้ามาตั้งรกรากและทำกร่างใส่เจ้าบ้านได้ตลอด

รวมถึงนโยบายเสรีกัญชาที่ไม่มีการโซนนิ่งใดๆ จนทำให้ภูเก็ตที่เคยเป็นเมืองเป้าหมายการท่องเที่ยวพรีเมี่ยมระดับโลกถูกมองอย่างไม่ปลอดภัยในสายตานานาชาติ เพราะดึงดูดแต่นักท่องเที่ยวที่ดูไม่มีความรับผิดชอบเข้ามา นักท่องเที่ยวคุณภาพเริ่มหายไป ทิ้งไว้แต่นักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาและมาเป็นกลุ่มอิทธิพลในภูเก็ต

พรรคประชาชน

โค้ชแซม ลงชิง สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน อีกสมัย ขอเลือกให้ท่วมท้น ตั้งรัฐบาลล้างทุนเทา

นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า วาระหลักของพรรคประชาชนคือ ไทยไม่เทา-ไทยเท่ากัน-ไทยทันโลก ซึ่งต้องทำทั้งในภาพใหญ่และในระดับพื้นที่ ที่ผ่านมา ตนได้สะท้อนปัญหาทุนเทาอิทธิพลต่างชาติผ่านสภาและหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งในฐานะฝ่ายค้าน อาจทำให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง

อย่างไรก็ตาม หากจะทำให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับนโยบายที่สามารถสั่งการอำนาจรัฐให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังได้

นายเฉลิมพงศ์ กล่าวอีกว่า ทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริง พรรคประชาชน จะต้องชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงท่วมท้นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ เพราะการแก้ปัญหาธุรกิจสีเทาข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยเจตจำนงของพรรคการเมืองที่แน่วแน่ ไม่ลูบหน้าปะจมูกหรือกลับหยิกเล็บเจ็บเนื้อ

นายเฉลิมพงศ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาคงพิสูจน์กันแล้วว่าปัญหาที่ตกค้างมาตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์มาจนปัจจุบันผ่านนายกฯ มาแล้ว 3 คน 2 พรรค ปัญหาไม่ดีขึ้นซ้ำยังปรากฏภาพถ่ายที่สะท้อนความสัมพันธ์กันเชิงอุปถัมป์กับเครือข่ายสีเทาทั้งสิ้น

ขณะที่พรรคประชาชนพูดได้เต็มปากว่าเป็นพรรคเดียวที่ปราศจากข้อครหาเหล่านี้ จึงไม่ต้องเกรงใจใคร นอกจากนี้เรายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการมาโดยตลอด

“ผมขอสานต่อภารกิจนี้ให้พี่น้องชาวภูเก็ต ถ้าเรามีอำนาจรัฐเราทำได้แน่ ขอให้เชื่อมั่นในตัวผมและพรรคประชาชน ผมโค้ชแซมคนเดิม จริงจัง จริงใจ และเข้าถึงง่าย พร้อมชนเพื่อคนภูเก็ตอีกครั้งครับ” นายเฉลิมพงศ์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
2

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
5

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
6

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป
7

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
8

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
9

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
10

มี “ตุ่มแดงนูน” ขึ้นตามตัว พร้อม 2 สัญญาณผิดปกติ อาจเสี่ยงโรคร้าย