ตม.โต้เขมรเฟกนิวส์ ปม ตม.ไทย คุกคามต่างชาติ เที่ยวบินไปกัมพูชา ลั่นเป็นไปไม่ได้ ชี้ทางเดินต่อเครื่อง ไม่ต้องผ่านการตรวจ ตม.
ตามที่ปรากฏข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนัก รวมถึงมีข้อซักถามจากทางสถานทูตไทยหลายแห่ง กรณีอ้างว่ามีข้อมูลจากสถานทูตกัมพูชาในต่างประเทศ ปล่อยข่าวเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่บินผ่านไทย เพื่อต่อเครื่องไปกัมพูชา ให้ระมัดระวังการคุกคามจาก ตม.ไทย
วันที่ 26 ธ.ค. 2568 พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.สตม. ในฐานะ โฆษก สตม. เปิดเผยว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ผู้โดยสารต่างชาติที่บินต่อเครื่องที่สนามบินไทย โดยเฉพาะสุวรรณภูมิ และดอนเมือง เพื่อไปกัมพูชา เป็นผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย จึงไม่ต้องผ่านการตรวจจาก ตม.แต่อย่างใด เนื่องจากผู้โดยสารจะเดินต่อเครื่องในเขต Air side ได้เลย
พล.ต.ต.เชิงรณ กล่าวต่อว่า ดังนั้น การอ้างว่าชาวต่างชาติถูกคุกคามนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ ข่าวดังกล่าวน่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อสร้างกระแสทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวนมาก ถึงวันละไม่น้อยกว่า 75,000-80,000 คนต่อวัน
พล.ต.ต.เชิงรณ กล่าวอีกว่า ขอยืนยันว่า ตม.ไทย ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้สั่ง ตม.ทุกด่าน ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสนามบิน ให้ระดมกำลังพลเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติอย่างเต็มที่