‘เฮ้ง-ไอซ์’ ปะหน้าชื่นมื่น แซวกันลั่น หลังนำผู้สมัครของพรรค ลงชิงชัยสส.ชลบุรี

‘เฮ้ง สุชาติ -ไอซ์ รักชนก’ปะหน้าชื่นมื่น แซวกันลั่น หลังนำผู้สมัครของพรรค มาสมัครสส.ชลบุรี บรรยากาศคึกคัก มีกองเชียร์ล้นห้อง
วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลนครบ้านสวน จ.ชลบุรี มีการเปิดรับสมัคร สส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นวันแรก ทั้งหมด 10 เขต บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก พรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครครบทุกเขต อาทิ พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชนซึ่งมีน.ส.รักชนก ศรีนอก หรือไอซ์ มาร่วมสังเกตการณ์ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากกองเชียร์ที่ขนกันมาแบบจัดเต็ม
โดย กกต.จะเปิดรับสมัครไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568 และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น จับฉลากได้หมายเลข 1 ,นายวรท ศิริรักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาชน ได้หมายเลข 7 ,นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 4
เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส. วรรณิดา พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 , ร.อ. ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 ,นายคงพัชร ไขรัศมี พรรคเพื่อไทย หมายเลข 6
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคประชาชน หมายเลข 1 ,ร้อยตำรวจเอก สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 ,นายพายุ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.นภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ พรรคประชาชน หมายเลข 2 , นายลิขิต อัศวจารุวรรณ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 , นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายณรงธร โพธิ์หมื่น พรรคประชาชน หมายเลข 2 , นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิต หมายเลข 3 ,นายประมวล เอมเปีย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 7
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ,นางนฤมาศ เปลี่ยนบัณฑิตพรรคประชาชน ได้หมายเลข 7 ,นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 8
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสหัสวัต คุ้มคง หมายเลข 1 ,นายนฤพล นิยมทรัพย์ หมายเลข 5 และ นายสงกรานต์ ภาชนะ พรรคภูมิใจไทย หมาย 6
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายชาญยุทธ เฮงตระกูล พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 , นายชวลิตร แสงอุทัย พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5 และ น.ส. มนัสวิน จันทร์เจริญ หมายเลข 7
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.รักชนก ซึ่งมาสังเกตการณ์ ได้ถ่ายรูปร่วมกันหยอกล้อกับนายสุชาติ ชมกลิ่น โดยน.ส.รัชชนก แอบแซวนายสุชาติว่า “หากลงเขต 1 แล้วแพ้ ก็เลิกเล่นเลยนะ”
น.ส.รักชนก เปิดเผยว่า ตนเลือกเดินทางมาที่ชลบุรี เพราะมีประสบการณ์กับชลบุรีมากมาย และวันนี้มาให้กำลังใจผู้สมัครพรรคประชาชน ซึ่งพรรคได้ส่งลงครบทุกเขตตั้งแต่ เขต 1-10 ขอคะแนนกำลังใจจากประชาชนชาวชลบุรีไว้วางใจในการทำงานเพราะอยากให้มั่นใจในการทำงาน หากได้เป็น สส.จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างดี และวันนี้ก็มาให้กำลังใจนายสุชาติ โดยแอบเชียร์ยืนอยู่ข้างหลัง
ขณะที่นายสุชาติ เปิดเผยว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทยได้ลงสมัคร สส.ชลบุรีครบทั้ง 10 เขต ซึ่งผู้สมัครมีความพร้อมและพร้อมรับใช้ชาวชลบุรีเพื่อพัฒนาและบริหารชลบุรีให้เจริญ ก็อยากขอชาวชลบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือก สส.เข้ามาทำงานรับใช้ประชาชน
ขณะที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เผยว่าจากการตรวจสอบทั้ง 77 จังหวัด รวมทั้งชลบุรี โดยการสมัครเลือกตั้งสส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งตัวผู้สมัคร ได้นำเอกสารมายื่นสมัครครบทุกเขตไม่มีปัญหาและไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ อยากฝากเชิญชวนอย่างพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามสิทธ์ของตัวเองเพื่อเลือก สส.เข้ามาทำงานเพื่อประชาชน