อภิสิทธิ์ ลุยหาดใหญ่ เปิด 9 ผู้สมัคร สส.สงขลา ประชาธิปัตย์ ชูการเมืองสุจริต หลุดพ้นความจน แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค้าชายแดน

วันที่ 3 ม.ค. 2569 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ จ.สงขลา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมนายกรณ์ จาติกวณิช และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลา ครบทั้ง 9 เขต เพื่อเตรียมพร้อมลงสนามเลือกตั้ง 2569 ภายใต้สโลแกน “ไทยหายจน ด้วยคนทำเป็น”

นายอภิสิทธิ์ ได้แนะนำผู้สมัครคุณภาพทั้ง 9 เขต ที่พร้อมอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสงขลา ประกอบด้วย

เขต 1 นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ (เบอร์ 4) อ.เมืองสงขลา
เขต 2 นายจูรี นุ่มแก้ว (เบอร์ 1) อ.หาดใหญ่ (ต.คลองอู่ตะเภา, ต.หาดใหญ่)
เขต 3 นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา (เบอร์ 2) อ.นาหม่อม, หาดใหญ่บางส่วน, จะนะบางส่วน
เขต 4 นายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม (เบอร์ 1) อ.ระโนด, กระแสสินธุ์, สทิงพระ, สิงหนครบางส่วน
เขต 5 นายปรีชา สุขเกษม (เบอร์ 2) อ.รัตภูมิ, ควนเนียง, สิงหนครบางส่วน
เขต 6 นายพิพัฒน์ เจือละออง (เบอร์ 5) อ.คลองหอยโข่ง, อ.สะเดา
เขต 7 นายศิริโชค โสภา (เบอร์ 4) อ.นาทวี, สะบ้าย้อย, เทพาบางส่วน
เขต 8 นายธีรพงศ์ ดนสวี (เบอร์ 5) อ.เทพา, อ.จะนะ
เขต 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง (เบอร์ 2) อ.บางกล่ำ, อ.หาดใหญ่ บางส่วน

นายอภิสิทธิ์ได้ปราศรัยย้ำถึงหัวใจสำคัญของการเมืองยุคใหม่ว่า ไม่ใช่แค่การสัญญาว่าจะให้ แต่คือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างผ่าน “ความสุจริต” เพราะความโปร่งใสคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยให้พี่น้องประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างแท้จริง

นอกจากการเปิดตัวผู้สมัครแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม “ลำโพงชาวบ้าน” เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยตรง โดยนายอภิสิทธิ์ และทีมผู้สมัครได้ร่วมล้อมวงคุยกับพี่น้องชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง เน้นการหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้าชายแดน ซึ่งถือเป็นแนวทางการเมืองเชิงเสนอแนะที่เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

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