เลื่อน “ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์” เป็น สว. แทน “หมอเกศ” หลังถูกเพิกถอนสิทธิ ปมทุจริตใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ ชักจูงให้เข้าใจผิดในการคัดเลือก สว.ปี 2567
วันที่ 12 มี.ค. 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีสำรองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วยศาลฎีกามีคำพิพากษา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นเวลา 10 ปี ตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
เนื่องจากฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 ประกอบพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 62 จึงส่งผลให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของ น.ส.เกศกมล สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 และมีผลทำให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกันว่างลง 1 ตำแหน่ง
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 45
จึงประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีสำรองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างและให้อยู่ในตำแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ คือ นายธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง
ทั้งนี้ นายธีระศักดิ์ มีกำหนดเข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 13 มี.ค.เวลา 11.00 น.ณ ห้องรับรองพิเศษ 204 (ห้องพักรับรองสมาชิกวุฒิสภา) ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (สว.)