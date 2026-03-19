ชาวสวนมะพร้าว ร้องพรรคประชาชน ปมราคาตก อัดรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ ขู่บุกทำเนียบฯ ใน 30 วัน ชี้รมว.พาณิชย์ บอกจะตั้งล้งกลาง ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม
วันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา ตัวแทนเกษตรกรมะพร้าวน้ำหอม เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อพรรคประชาชน ถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมที่กำลังตกต่ำ โดยมี นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สส. สมุทรสงคราม เขต 1 พรรคประชาชน, นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต พรรคประชาชน เป็นตัวแทนในการรับหนังสือในครั้งนี้
ตัวแทนเกษตรกรมะพร้าวน้ำหอม กล่าวว่า ตอนนี้ราคามะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ อยู่ที่ลูกละ 3-4 บาท ซึ่งเกษตรกรต้องแบกรับภาระมาตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ พวกตนเคยยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว แต่สิ่งที่ได้รับกลับมายังไม่ได้แก้ปัญหาเท่าที่ควร
ตัวแทนเกษตรกร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ ค่ายา หรือค่าปุ๋ย อีกทั้งสถานการณ์ที่ตึงเครียดในปัจจุบันทำให้ค่าปุ๋ยและค่ายาปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะมะพร้าวและพืชชนิดอื่นๆ ยังตกต่ำ
ตัวแทนเกษตรกร กล่าวต่อว่า วันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเคยกล่าวว่าจะมีการตั้งล้งกลาง รวมถึงนำมะพร้าวน้ำหอมไปจำหน่ายตามปั๊มน้ำมันต่างๆ แต่ก็ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรม โดยสิ่งที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานรัฐในการแก้ปัญหา
ด้านนายเดชรัต กล่าวว่า พรรคประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และได้มอบหมายให้ตนในฐานะที่ปรึกษาของหัวหน้าพรรค รับเรื่องและดำเนินการต่อไป โดยระบุว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่พรรคประชาชนมองว่ามาตรการแก้ไขของรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีประสิทธิผล พร้อมเสนอข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล 3 ข้อ ได้แก่
1. หากกระบวนการรับซื้อและกระจายสินค้า ไม่ว่าจะผ่านสถานีบริการน้ำมันหรือช่องทางอื่น ไม่สามารถยกระดับราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างที่คาดหวัง ขอให้รัฐบาลพิจารณาทางเลือกในการรับซื้อผลผลิต ของเกษตรกรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเสนอให้มีการรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูป เนื่องจากผลผลิตบางส่วนแม้มีขนาดเล็ก แต่ยังมีคุณภาพภายในที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหากรัฐสามารถรับซื้อได้ ก็จะช่วยยกระดับราคาผลผลิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
2. ในประเด็นของล้งกลางที่กระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงนั้น เกษตรกรให้ความสนใจว่าเป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 สัปดาห์ ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินการ ไม่มีการระบุผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด
3. ประเด็นเรื่องมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียงสินค้าเกษตรของไทย จากกรณีการปลอมปนน้ำมะพร้าวเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ต้องดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยืนยันว่ามะพร้าวน้ำหอมของไทยยังคงมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งในเวทีโลก
นายเดชรัต กล่าวต่อว่า ในส่วนของต้นทุนทางการเกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง พรรคประชาชนได้รับทราบปัญหา ทั้งในเรื่องการขาดแคลนน้ำมัน ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยจะมีการแถลงรายละเอียดในโอกาสต่อไป
นายเดชรัต กล่าวอีกว่า พรรคประชาชนยืนยันว่าจะดำเนินการในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร การส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมาธิการการเกษตร และกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตในประเด็นต่างๆ และการยื่นญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
นายเดชรัต กล่าวต่อว่า มะพร้าวน้ำหอมเป็นหนึ่งในพืชสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความไว้วางใจ และจะเร่งผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ตัวแทนเกษตรกรได้กล่าวปิดท้ายว่า จะให้โอกาสรัฐบาลภายใน 30 วัน หากสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมยังไม่ดีขึ้น จะยกระดับการเคลื่อนไหว โดยเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล พร้อมนำรถขนมะพร้าวจำนวนมากไปรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป