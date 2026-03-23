ปลัดพลังงาน แจงยิบทำไมน้ำมันหน้าปั๊มไม่พอ ลั่นไม่อยากให้ถาม “น้ำมันไปไหน” ถ้าปั๊มไหนปิด ให้ร้องเรียนได้ วอนประชาชนไม่ต้องห่วง มีสำรองถึง 100 วัน เผยดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองแล้ว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)
โดยระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนไปรอเติมน้ำมันหนาแน่นบริเวณด้านหน้าสถานี แม้ว่าปริมาณน้ำมันจะมีเพียงพอ แต่ความต้องการต่างจากที่เคยมีมา ทำให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการ และผู้ค้าเน้นในเรื่องซัพพลายน้ำมันไปที่ปั๊ม ทำให้ปัญหาน้ำมันไปอยู่ที่จ๊อบเบอร์ ซึ่งเป็นผู้ค้าส่งไปยังปั๊มเล็กและอุตสาหกรรมมีไม่เพียงพอ และการตั้งราคาก็มีปัญหาตลอด
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า จ๊อบเบอร์ได้รับน้ำมันราคาแพงกว่าบริเวณหน้าสถานีบริการ ทำให้ลูกค้าอุตสาหกรรมและลูกค้าของผู้ค้าส่งหันมาเติมที่ปั๊มน้ำมัน ทำให้ตลาดค้าส่งกับตลาดค้าปลีกมาออกันอยู่ที่หน้าปั๊ม จึงเกิดปัญหาเรื่องหัวจ่ายไม่ทัน การขนส่งไม่ทัน เกิดความโกลาหลและแออัดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ภาครัฐทำ คือพยายามจัดระบบและสร้างความโปร่งใส เพื่อจะได้ไม่เกิดการตั้งคำถามว่าน้ำมันไปไหน โดยให้ผู้ค้ามาตรา 7 คือผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่และโรงกลั่น รวมถึงจ๊อบเบอร์อีก 200 กว่าราย ต้องรายงานว่าได้รับน้ำมันหรือผลิตน้ำมันมาจำนวนเท่าใดในแต่ละวันและขายไปในปริมาณเท่าใด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องรายงานมายังกรมธุรกิจพลังงานทุกวัน
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ฉะนั้น เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ ก็จะสร้างความโปร่งใส ทำให้เห็นว่าน้ำมันเมื่อผลิตแล้วจากโรงกลั่น จะกระจายไปที่ใดบ้าง ตอนนี้เท่าที่ดูก็พยายามที่จะกระจายไปที่จ๊อบเบอร์ และสถานีบริการให้เหมือนกับหรือมากกว่าปริมาณที่เขาเคยได้ก่อนเกิดเหตุการณ์
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า หากจัดสรรเช่นนี้ก็จะสามารถรองรับความต้องการได้ในระดับหนึ่ง หากไม่นำไปใช้ผิดประเภท หรือกักตุน ก็จะเกิดการกระจายน้ำมัน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวอีกว่า เรื่องของการป้องกัน พลังงานจังหวัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจ ได้สนธิกำลัง ออกตรวจในหลายๆ แห่ง หากทราบว่ามีน้ำมันมาแล้วไม่ขายถือว่ามีความผิด และต้องไปดูว่าในแทงค์เก็บน้ำมันแห้งจริงหรือไม่ จึงไม่ขาย
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า หากปั๊มใดปิดบริการทางประชาชนสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ จะส่งคนเข้าไปตรวจว่าน้ำมันหมดจริงหรือไม่ และจะประสานให้ทางผู้ค้ามาตรา 7 ในมาตรา 10 นำน้ำมันไปเติมให้
นอกจากนี้ ยังมีการผ่อนผัน การสำรองน้ำมัน ที่เคยตั้งไว้ว่าสำรองเพิ่มขึ้นขอให้ยกเว้นไว้ก่อน ส่วนที่ต้องสำรอง 1% ก็มีการผ่อนผัน การนับสต๊อก หากพร่องไม่เป็นไร แต่ต้องเติมให้เต็มภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งทางกระทรวงพลังงานผ่อนผันให้ ทำให้ผู้ค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการที่จะรอดาวน์น้ำมันลงจากแทงก์ ทำให้สามารถบริการน้ำมันให้กับประชาชนได้มากขึ้นและน่าจะเพียงพอต่อความต้องการ
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า เราได้หารือกับผู้ค้า ยืนยันว่าได้มีการส่งน้ำมันออกไปมากกว่าโควตาปกติด้วย ส่วนเรื่องของการลักลอบส่งออกมีความผิด ซึ่งภาครัฐจะทำการตรวจ และจะพยายามปูพรมตรวจให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้ใดนำน้ำมันไปกักตุน เพื่อเก็งราคาหรือค้ากำไร
ด้านนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แถลงภายหลังการประชุม ศบก. ว่า กระทรวงพลังงานติดตามตัวเลขการผลิตและการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การผลิตจากทั้ง 6 โรงกลั่น ณ วันนี้ ผลิตนํ้ามันดีเซลได้ทั้งหมด 80 ล้านลิตรต่อวัน แต่ความต้องการในช่วงครึ่งแรกของเดือน มี.ค. อยู่ที่ 84 ล้านลิตรต่อวัน บางวันกระโดดไปถึง 100 ล้านลิตรต่อวัน จึงต้องมีการดึงสต็อกเก่ามาใช้
ขณะเดียวกัน ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 และมาตรา 10 ส่งข้อมูลมารายงานทุกวันในเวลา 18.00 น.นั้น ยํ้าว่าหากผู้ค้าไม่ส่งข้อมูล จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบความผิดปกติของคลังน้ำมันที่ จ.อ่างทอง สิ่งปรากฏชัดคือใบกำกับการขนส่งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ ดังนั้น ทางกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานกับสำรักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้ว และส่งตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันของบริษัทดังกล่าวให้กับทางตำรวจ เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
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เมื่อถามว่า จะต้องมีการปรับตัวเลขนํ้ามันสำรอง จากเดิมที่ 103 วันหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เราต้องติดตามว่าตัวเลขการใช้นํ้ามันยังเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะอาจเกิดความตระหนกในช่วงแรก แต่สุดท้ายตัวเลขอาจจะกลับมาเหมือนเดิม ดังนั้นต้องดูไปอีกสักระยะ ประชาชนไม่ต้องห่วง ถึงจะปรับตัวเลขอย่างไร ก็อยู่ที่ 90-100 วัน
เมื่อถามว่าหากตัวเลขความต้องการดีเซลอยู่ที่ 84 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลิตได้ 80 ล้านลิตร จะมั่นใจได้อย่างไรว่าภายในสัปดาห์นี้ปั๊มน้ำมันจะมีปริมาณน้ำมันที่เพียงพอให้การบริการประชาชน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ตลอดเดือนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งมีปริมาณการใช้มากกว่าที่ผลิตได้ในทุกวัน ในช่วงที่ผ่านมาเอกชนก็นำสต๊อกสำรองออกมาใช้ และกระจายไปยังพื้นที่ และจะพยายามกระจายให้เร็วกว่านี้ ขณะที่ภาครัฐมีการผ่อนผันในการสำรองน้ำมันตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการกระจายที่เพิ่มมากขึ้น
ส่วนที่บอกโควตาหมด และต้องรอน้ำมันใหม่ 1 เม.ย. มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ค้าที่บอกว่าน้ำมันรอบต่อไปจะมาช่วงต้นเดือน เม.ย. เนื่องจากปริมาณการขายน้ำมันต่อวันพุ่งสูงเกินกว่าที่เคยทำมาในช่วงเวลาปกติ ทำให้โควตาน้ำมันในเดือนนั้นของผู้ประกอบการเต็ม ประกอบกับช่วงนั้นยังไม่ได้มีการผ่อนคลาย ตัวสำรองน้ำมันที่ให้เพิ่มขึ้น 0.5%
ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวอีกว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการผ่อนคลายแล้วและทางบางจากก็สามารถที่จะนำน้ำมันส่งไปยังผู้ค้าที่เป็นสถานีบริการที่ระบุว่ารอบต่อไปเป็น เม.ย. เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ภาครัฐจะต้องติดตามดูว่า เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตามที่สถานีบริการเหล่านั้นบอกไว้หรือไม่