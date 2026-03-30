สก.เพื่อไทย โวยพรรคคิดทิ้งเมืองหลวง หลังไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งช่วงเดือน พ.ค.นี้ ทั้งที่เป็นฐานเสียงเข้มแข็งที่สุดในกทม. ชี้เหตุพ่ายสส.เพราะพรรคตัดสินใจพลาด
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ขณะนี้แกนนำพรรคเพื่อไทย มีแนวคิดจะไม่ส่งผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค.นี้พร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่สมาชิกสก.พรรคเพื่อไทยในปัจจุบันว่า กทม.ถือเป็นพื้นที่เมืองหลวงของประเทศ ไม่ใช่พื้นที่ที่ควรถูกมองข้าม เพราะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศ
ความพ่ายแพ้ของผู้สมัคร สส. ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่ใช่เพราะคนทำงานในพื้นที่ไม่ทำงาน แต่เป็นผลจากการตัดสินใจของพรรคที่ไม่สอดคล้องกับความจริงในพื้นที่ ทีม สก.คือกลุ่มที่มีฐานเสียงเข้มแข็งที่สุดในกรุงเทพฯ มีทั้งโครงสร้าง มีผลงาน และยืนอยู่กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
การเลือกไม่ส่ง ไม่สู้ เพียงเพราะกังวลกระแสการเลือกตั้ง ถือเป็นการประเมินที่ผิดพลาด หากพรรคมองข้ามกรุงเทพฯ มองข้ามคนทำงานในพื้นที่ สุดท้ายสิ่งที่เสียไปจะไม่ใช่แค่คะแนนเลือกตั้ง แต่คือความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งเมืองหลวงในระยะยาว