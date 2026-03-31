รู้จัก ‘กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์’ เลือดใหม่เพื่อไทย จากสส. 2 สมัย สู่รมช.ศึกษา ป้ายแดง ในรัฐบาลอนุทิน 2 โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ประวัติการทำงานแน่น

เป็น สส.เลือดใหม่ และอีกคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตา สำหรับ ‘กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์’ สส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย

ชื่อของ ‘กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์’ กลายเป็นที่รู้จักและสนใจในแวดวงการเมืองมากขึ้น เมื่อปรากฏชื่อของ สส.กอล์ฟ อัครนันท์ ติดโผ ครม.อนุทิน 2 ชุดนี้

ที่สำคัญ สส.กอล์ฟ อัครนันท์ ยังมีชื่อดำรงตำแหน่งสำคัญอย่าง รมช.ศึกษาธิการ เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดใน ครม.ชุดนี้เลยก็ว่าได้

สำหรับประวัติ สส.กอล์ฟ อัครนันท์ เป็น สส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย 2 สมัย โดยการเลือกตั้งปี 2566 สส.กอล์ฟ คว้าชัยในการเลือกตั้งสมัยแรก ด้วยแต้ม 33,183 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ 2 นายวรรษภณ แสงเป่า ผู้สมัคร สส.พรรคก้าวไกล ที่ได้ 25,720 คะแนน

ถัดมาการเลือกตั้งปี 2569 สส.กอล์ฟ อัครนันท์ ยังรักษาแชมป์เลือกตั้งได้เช่นเคย โดยได้ 39,158 คะแนน จากฐานเสียงในเขตตัวเมืองและผลงานการทำงานในพื้นที่ เอาชนะคู่แข่งจากพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยไปได้

บทบาทสำคัญทางการเมือง

• โฆษกคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
• ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
• รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พรบ.สมรสเท่าเทียม)
• รองประธานคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดินอยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่เขตทหาร
• รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

นักร้องหนุ่ม ฟลุ๊ค ฐิติกร ดับเครื่องชนลั่นเอาอะไรก็ได้ อย่าxxxเมียเพื่อน 2ปีที่รับรู้และอดทน
2

มี “ตุ่มแดงนูน” ขึ้นตามตัว พร้อม 2 สัญญาณผิดปกติ อาจเสี่ยงโรคร้าย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ4 จับตา พายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" เตือน ฝนตกหนัก
4

ถึงเวลาดวงวาสนาเปิด! หมอช้าง เปิด 3 ราศี งาน-เงิน-โอกาสใหม่ได้เร็วกว่าที่คิด
5

ผัวเมาหนัก เห็นหน้าเมียเป็นปีศาจ ใช้มือบีบคอ เสียชีวิตคาห้องเช่า
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

เปิดใจครั้งแรก "น้องเนเน่" สาวภูเก็ตวัย 16 คว้า 4 Yes เวที America’s Got Talent
8

พนักงานร้านเนื้อดังกระทบหนัก บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนหลายเดือน ก่อนทยอยจ่ายให้แค่ 6 %
9

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เทียบราคาปิดวานนี้
10

ภรรยาช็อกร่ำไห้ รู้ข่าว สามีหนุ่ม เสียชีวิตในห้องนอน เผยคำพูดสุดท้าย