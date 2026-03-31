รู้จัก ‘กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์’ เลือดใหม่เพื่อไทย จากสส. 2 สมัย สู่รมช.ศึกษา ป้ายแดง ในรัฐบาลอนุทิน 2 โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ประวัติการทำงานแน่น
เป็น สส.เลือดใหม่ และอีกคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตา สำหรับ ‘กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์’ สส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
ชื่อของ ‘กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์’ กลายเป็นที่รู้จักและสนใจในแวดวงการเมืองมากขึ้น เมื่อปรากฏชื่อของ สส.กอล์ฟ อัครนันท์ ติดโผ ครม.อนุทิน 2 ชุดนี้
ที่สำคัญ สส.กอล์ฟ อัครนันท์ ยังมีชื่อดำรงตำแหน่งสำคัญอย่าง รมช.ศึกษาธิการ เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดใน ครม.ชุดนี้เลยก็ว่าได้
สำหรับประวัติ สส.กอล์ฟ อัครนันท์ เป็น สส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย 2 สมัย โดยการเลือกตั้งปี 2566 สส.กอล์ฟ คว้าชัยในการเลือกตั้งสมัยแรก ด้วยแต้ม 33,183 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ 2 นายวรรษภณ แสงเป่า ผู้สมัคร สส.พรรคก้าวไกล ที่ได้ 25,720 คะแนน
ถัดมาการเลือกตั้งปี 2569 สส.กอล์ฟ อัครนันท์ ยังรักษาแชมป์เลือกตั้งได้เช่นเคย โดยได้ 39,158 คะแนน จากฐานเสียงในเขตตัวเมืองและผลงานการทำงานในพื้นที่ เอาชนะคู่แข่งจากพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยไปได้
บทบาทสำคัญทางการเมือง
• โฆษกคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
• ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
• รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พรบ.สมรสเท่าเทียม)
• รองประธานคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดินอยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่เขตทหาร
• รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์