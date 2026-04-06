พิพัฒน์ บอกสบายดี ขอให้ประชาชนใจเย็นๆ หลังหายหน้าจากสื่อ ตอบปมกระแสแบน PT ลั่นออกมา 23 ปีแล้ว ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว อย่าถามเยอะ เดี๋ยวบริษัทกังวล

เมื่อเวลา 10:39 น. วันที่ 6 เม.ย. 2569 ภายหลังการพิธีสงฆ์วันครบรอบการก่อตั้งพรรคภูมิใจไทย ก้าวสู่ปีที่ 18 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

โดยก่อนหน้านี้ นายพิพัฒน์ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) หลายครั้ง เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำมัน จนเจ้าตัวถึงขั้นยื่นหนังสือลาออกจากผู้อำนวยการ ศบก.

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สบายดี เมื่อถามว่าขณะนี้มีประชาชนถามหา นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ประชาชนถามหา ก็ขอให้ประชาชนใจเย็น ๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่าอีกว่า ตอนนี้มีประชาชนออกมาแบนปั๊มน้ำมัน PT สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง โดนกระแสหนัก นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บังเอิญตอบไม่ถูก เพราะออกจากพีทีมา 23 ปีแล้ว ต้องไปถามผู้บริหาร

เมื่อถามว่า สังคมจับตามองเพราะยังถือหุ้น PT อยู่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การที่มีหุ้น มันก็เป็นหุ้นปกติ สังคมจะจับตามอง ก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะเราถือว่า เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทอยู่แล้ว อย่าถามเยอะเลย เดี๋ยวบริษัทเขากังวลอีก

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